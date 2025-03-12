На этой неделе командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило принял участие в параллельном заседании Парижского форума по безопасности, где руководители вооруженных сил Европы и других стран-единомышленников совместно обсуждали, как способствовать миру в Украине и как укрепить европейскую безопасность.
Генерал Мерило в Париже: преобладает понимание необходимости усиления ВСУ после достижения мира
«Союзники выразили общее понимание необходимости поддержки Украины, а также российской угрозы. Преобладает понимание того, что после достижения мира в Украине странам коалиции необходимо усилить украинские вооруженные силы для поддержания мира, - сказал Мерило. - Есть много способов предложить гарантии безопасности и поддержку. Одним из элементов этих гарантий может быть патрулирование воздушного и морского пространства Украины странами-союзниками, а также присутствие в Украине подразделений для обучения и сдерживания».
В настоящее время поддержка Украины со стороны коалиции находится на уровне обсуждений, определения потребностей и возможностей. Порядок оказания поддержки Украине будет определяться потребностями Украины, возможностями коалиции и решениями на политическом уровне. Решение о военной поддержке Украины в рамках коалиции пока не принято.
Обсуждения на параллельной сессии Парижского форума по безопасности касались выработки общего понимания и позиций на уровне руководителей вооруженных сил европейских стран, возглавляемых Францией и Великобританией, чтобы быть готовыми в случае необходимости предоставить согласованные военные рекомендации политикам государств, принимающим решения о будущей поддержке Украины.