Генерал Мерило в Париже: преобладает понимание необходимости усиления ВСУ после достижения мира

«Союзники выразили общее понимание необходимости поддержки Украины, а также российской угрозы. Преобладает понимание того, что после достижения мира в Украине странам коалиции необходимо усилить украинские вооруженные силы для поддержания мира, - сказал Мерило. - Есть много способов предложить гарантии безопасности и поддержку. Одним из элементов этих гарантий может быть патрулирование воздушного и морского пространства Украины странами-союзниками, а также присутствие в Украине подразделений для обучения и сдерживания».