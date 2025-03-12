Финансовая ситуация в России осложняется: низкая цена на нефть разрушает бюджет

В январе средняя цена на нефть Urals, по данным Министерства экономики России, составила 67,7 доллара за баррель, а в феврале - всего 61,7 доллара за баррель, передает «Коммерсант». На прошлой неделе заместитель министра финансов Владимир Колычев отметил, что при сохранении текущей ситуации дефицит бюджета может оказаться больше, чем планировалось, однако, по его словам, он не должен превысить 1% ВВП.

В настоящий момент рубль не поддерживает доходы от нефти и газа, хотя обычно ослабленный рубль помогает увеличить поступления от экспорта. За последний месяц рубль укрепился по отношению к доллару на 10,5%, и сейчас курс находится ниже 90 рублей за доллар. Однако при составлении бюджета на 2025 год был принят курс 96,5 рубля за доллар.