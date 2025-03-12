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Финансовая ситуация в России осложняется: низкая цена на нефть разрушает бюджет

Перевод: Сергей Светлов
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В ожидании заключения перемирия российский рубль укрепился по отношению к иностранным валютам, но это привело к сокращению экспортных доходов страны.
В ожидании заключения перемирия российский рубль укрепился по отношению к иностранным валютам, но это привело к сокращению экспортных доходов страны. Фото: Tairo Lutter / Postimees

При составлении бюджета России на этот год была заложена цена на нефть марки Urals в 69,7 доллара за баррель. Однако фактическая цена оказалась ниже, что в сочетании с укреплением рубля нанесло разрушительный удар по государственному бюджету.

В январе средняя цена на нефть Urals, по данным Министерства экономики России, составила 67,7 доллара за баррель, а в феврале - всего 61,7 доллара за баррель, передает «Коммерсант». На прошлой неделе заместитель министра финансов Владимир Колычев отметил, что при сохранении текущей ситуации дефицит бюджета может оказаться больше, чем планировалось, однако, по его словам, он не должен превысить 1% ВВП.

В настоящий момент рубль не поддерживает доходы от нефти и газа, хотя обычно ослабленный рубль помогает увеличить поступления от экспорта. За последний месяц рубль укрепился по отношению к доллару на 10,5%, и сейчас курс находится ниже 90 рублей за доллар. Однако при составлении бюджета на 2025 год был принят курс 96,5 рубля за доллар.

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