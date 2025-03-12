При составлении бюджета России на этот год была заложена цена на нефть марки Urals в 69,7 доллара за баррель. Однако фактическая цена оказалась ниже, что в сочетании с укреплением рубля нанесло разрушительный удар по государственному бюджету.
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Финансовая ситуация в России осложняется: низкая цена на нефть разрушает бюджет
В январе средняя цена на нефть Urals, по данным Министерства экономики России, составила 67,7 доллара за баррель, а в феврале - всего 61,7 доллара за баррель, передает «Коммерсант». На прошлой неделе заместитель министра финансов Владимир Колычев отметил, что при сохранении текущей ситуации дефицит бюджета может оказаться больше, чем планировалось, однако, по его словам, он не должен превысить 1% ВВП.