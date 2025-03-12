Погода В четверг будет облачно, местами снег и туман

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на четверг слабый активный циклон с Балтийского моря будет двигаться через Эстонию на северо-восток.

Погода ночью будет облачной с отдельными прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег, наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере Эстонии.

В некоторых регионах возможен туман.

Ветер будет меняться с восточного на южный, на островах - на западный и северо-западный, 2-8 м/с, на побережье порывы до 11 м/с.

Температура воздуха будет варьироваться от -2 до +2°C.

Днем в четверг к Польше приблизится новый активный циклон, южная часть которого распространится на страны Балтии.

Погоду в четверг обещают облачную, местами дожди, на материковой части в некоторых регионах возможен снег.

Ветер слабый, переменных направлений, после обеда сменится на северный, 5-12 м/с.

Температура воздуха составит 0..+4°C, на юго-востоке страны 5..9°C, к вечеру температура понизится.