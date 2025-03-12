В четверг в Эстонии ожидается облачная погода, местами дождь и мокрый снег, температура воздуха в течение дня обещает быть вполне весенней.
Погода ⟩ В четверг будет облачно, местами снег и туман
Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на четверг слабый активный циклон с Балтийского моря будет двигаться через Эстонию на северо-восток.
Погода ночью будет облачной с отдельными прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег, наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере Эстонии.
В некоторых регионах возможен туман.
Ветер будет меняться с восточного на южный, на островах - на западный и северо-западный, 2-8 м/с, на побережье порывы до 11 м/с.
Температура воздуха будет варьироваться от -2 до +2°C.
Днем в четверг к Польше приблизится новый активный циклон, южная часть которого распространится на страны Балтии.
Погоду в четверг обещают облачную, местами дожди, на материковой части в некоторых регионах возможен снег.
Ветер слабый, переменных направлений, после обеда сменится на северный, 5-12 м/с.
Температура воздуха составит 0..+4°C, на юго-востоке страны 5..9°C, к вечеру температура понизится.