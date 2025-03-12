Пирет Хартман: Кристен Михал исповедует северокорейский стиль управления

«Неряшливость коалиционных политиков в региональных вопросах - будь то закрытие зданий судов и школ или общее сокращение регионального представительства - сейчас проявляется уже без какого-либо защитного механизма. Без понимания того, что закрытие учреждений и рабочих мест, а также сокращение общественного транспорта, который каждый день обеспечивает людям доступ к работе, школе и другим общественным услугам, просто убивает жизнь в деревне», - говорит Хартман.