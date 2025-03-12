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Пирет Хартман: Кристен Михал исповедует северокорейский стиль управления

Перевод: Павел Соболев
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Пирет Хартман.
Пирет Хартман. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

«Сегодня мои опасения подтвердились», - заявила уволенная с поста министра регионального развития и сельского хозяйства социал-демократка Пирет Хартман.

«Неряшливость коалиционных политиков в региональных вопросах - будь то закрытие зданий судов и школ или общее сокращение регионального представительства - сейчас проявляется уже без какого-либо защитного механизма. Без понимания того, что закрытие учреждений и рабочих мест, а также сокращение общественного транспорта, который каждый день обеспечивает людям доступ к работе, школе и другим общественным услугам, просто убивает жизнь в деревне», - говорит Хартман.

Хартман сообщила, что с беспокойством наблюдает за тем, как исполняющая обязанности министра регионального развития и сельского хозяйства Йоко Алендер (Партия реформ) начала отменять важные решения, принятые в министерстве.

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