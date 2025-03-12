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Жестокое преступление в Пярну: подозреваемый в убийстве ранее привлекался за насилие

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В минувшую пятницу сотрудник мэрии Пярну обнаружил в этой квартире тело 64-летнего человека с признаками насилия.
В минувшую пятницу сотрудник мэрии Пярну обнаружил в этой квартире тело 64-летнего человека с признаками насилия. Фото: Urmas Luik

В минувшую пятницу в центре Пярну на улице Лай было найдено тело 64-летнего мужчины с признаками насилия. Полиция задержала 38-летнего подозреваемого. Сегодня суд решил оставить его под стражей на два месяца.

Ляэнеская окружная прокуратура подала в Пярнуский окружной суд ходатайство о взятии под стражу подозреваемого. По мнению прокуратуры, мужчина, имеющий действующий уголовный приговор и пять наказаний за проступки, может совершить новые преступления, если останется на свободе.

Кроме того, прокуратура отмечает, что подозреваемый ранее был осужден за насильственные преступления, но эти наказания на данный момент архивированы.

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