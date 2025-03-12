В минувшую пятницу в центре Пярну на улице Лай было найдено тело 64-летнего мужчины с признаками насилия. Полиция задержала 38-летнего подозреваемого. Сегодня суд решил оставить его под стражей на два месяца.
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Жестокое преступление в Пярну: подозреваемый в убийстве ранее привлекался за насилие
Ляэнеская окружная прокуратура подала в Пярнуский окружной суд ходатайство о взятии под стражу подозреваемого. По мнению прокуратуры, мужчина, имеющий действующий уголовный приговор и пять наказаний за проступки, может совершить новые преступления, если останется на свободе.