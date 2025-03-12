Жестокое преступление в Пярну: подозреваемый в убийстве ранее привлекался за насилие

В минувшую пятницу сотрудник мэрии Пярну обнаружил в этой квартире тело 64-летнего человека с признаками насилия.

В минувшую пятницу в центре Пярну на улице Лай было найдено тело 64-летнего мужчины с признаками насилия. Полиция задержала 38-летнего подозреваемого. Сегодня суд решил оставить его под стражей на два месяца.