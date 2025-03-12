ЕВРОДЕПУТАТЫ Европе нужно взять ситуацию под контроль

Европейский союз находится на перепутье. В ситуации, когда США изменяют свои приоритеты, а Россия тратит десять процентов от ВВП на военные расходы, Европа осознает необходимость больше вкладываться в свою безопасность. Столкнувшись с новыми угрозами, мы больше не можем позволить себе бездействовать. Мы должны существенно инвестировать в защиту Европы.

В Европейском союзе уже несколько лет происходят изменения. При комиссаре Европейской комиссии Тьерри Бретоне начались инициативы, такие как регламент, поддерживающий производство боеприпасов (ASAP), и инструмент, созданный для укрепления оборонной промышленности Европы (EDIRPA). Их цель - ускорить производство вооружений и закупочные процессы в Европе. Новый комиссар по обороне Андрюс Кубилюс также поддерживает эти усилия.

Однако перевооружение - это не только закупка оружия. Мы также должны гарантировать, что у нас есть полный контроль над этим оружием. Армия, которая зависит от иностранных военных поставок, рискует оказаться в ситуации, когда страна-производитель может запретить использование снарядов в кризисной ситуации. В истории есть примеры таких случаев. Например, Колумбия хотела купить шведские истребители Gripen, но США угрожали заблокировать продажу, поскольку истребители содержат компоненты, произведенные в Америке. Есть и примеры поближе к нам - Германия хотела отправить боеприпасы в Украину, но Швейцария заблокировала эту поставку.