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ЕВРОДЕПУТАТЫ Европе нужно взять ситуацию под контроль

Перевод: Сергей Светлов
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Производственное здание Rheinmetall.
Производственное здание Rheinmetall. Фото: Philipp Schulze
  • Перевооружение означает не только закупку большего количества оружия
  • Мы либо становимся силой, способной защищать себя, либо останемся зависимыми от других

Более 40 членов Европейского парламента считают, что для обеспечения безопасности и защиты Европы недостаточно просто увеличивать расходы на оружие - эти деньги должны обеспечивать стратегическую автономию Европы, пишут заместитель председателя Комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт и координатор Комиссии по промышленности, научным исследованиям и энергетике Европарламента Кристоф Грудлер.

Европейский союз находится на перепутье. В ситуации, когда США изменяют свои приоритеты, а Россия тратит десять процентов от ВВП на военные расходы, Европа осознает необходимость больше вкладываться в свою безопасность. Столкнувшись с новыми угрозами, мы больше не можем позволить себе бездействовать. Мы должны существенно инвестировать в защиту Европы.

В Европейском союзе уже несколько лет происходят изменения. При комиссаре Европейской комиссии Тьерри Бретоне начались инициативы, такие как регламент, поддерживающий производство боеприпасов (ASAP), и инструмент, созданный для укрепления оборонной промышленности Европы (EDIRPA). Их цель - ускорить производство вооружений и закупочные процессы в Европе. Новый комиссар по обороне Андрюс Кубилюс также поддерживает эти усилия.

Однако перевооружение - это не только закупка оружия. Мы также должны гарантировать, что у нас есть полный контроль над этим оружием. Армия, которая зависит от иностранных военных поставок, рискует оказаться в ситуации, когда страна-производитель может запретить использование снарядов в кризисной ситуации. В истории есть примеры таких случаев. Например, Колумбия хотела купить шведские истребители Gripen, но США угрожали заблокировать продажу, поскольку истребители содержат компоненты, произведенные в Америке. Есть и примеры поближе к нам - Германия хотела отправить боеприпасы в Украину, но Швейцария заблокировала эту поставку.

Если мы хотим иметь сильную обороноспособность Европы, мы должны гарантировать, что каждый вложенный евро обеспечит нашу армию вооружением, спроектированным и произведенным в ЕС. Закупки оружия за пределами Европы следует ограничить очень редкими случаями, например, если у нас нет достаточно производственных мощностей. Европейские промышленные предприятия уже умеют производить истребители, танки, спутники, ракеты и высокотехнологичные системы обороны. Нам не хватает не способностей, а четкой политической воли инвестировать в производство и покупку оборудования, произведенного в Европе.

Недавно европейские лидеры и союзники согласились, что Европа должна тратить больше на оборону. Но этого недостаточно - эти деньги должны обеспечить стратегическую автономию Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план по перевооружению ЕС на сумму 800 миллиардов евро. Это очень позитивный сигнал. Но эти деньги должны быть инвестированы в Европу на благо наших собственных интересов. С этими деньгами мы должны укрепить нашу промышленность, инфраструктуру и технологии, а не покупать оборудование, которое сделает нас зависимыми от других.

У нас больше нет выбора. Мы либо становимся силой, способной защищать себя, либо останемся зависимыми от других. Лидеры Европы должны быть решительными. Время полумер прошло. Оборона - это не просто строка в бюджете, это стратегическое решение и жизненно важный вклад в наше будущее и будущее наших детей.

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