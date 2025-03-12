ЕВРОДЕПУТАТЫ Европе нужно взять ситуацию под контроль

Недавно европейские лидеры и союзники согласились, что Европа должна тратить больше на оборону. Но этого недостаточно - эти деньги должны обеспечить стратегическую автономию Европы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план по перевооружению ЕС на сумму 800 миллиардов евро. Это очень позитивный сигнал. Но эти деньги должны быть инвестированы в Европу на благо наших собственных интересов. С этими деньгами мы должны укрепить нашу промышленность, инфраструктуру и технологии, а не покупать оборудование, которое сделает нас зависимыми от других.
У нас больше нет выбора. Мы либо становимся силой, способной защищать себя, либо останемся зависимыми от других. Лидеры Европы должны быть решительными. Время полумер прошло. Оборона - это не просто строка в бюджете, это стратегическое решение и жизненно важный вклад в наше будущее и будущее наших детей.
Подписано:
Иван ВЕРУГСТРАТ (Бельгия)
Мерья КЮЛЛЁНЕН (Финляндия)
Марина КАЛЬЮРАНД (Эстония)
Томаш ЗДЕХОВСКИЙ (Чешская Республика)
Маркета ГРЕГОРОВА (Чешская Республика)
Рейнир ВАН ЛАНШОТ (Нидерланды)
Шарль ГЁРЕНС (Люксембург)
Мари-Пьер ВЕДРЕНН (Франция)
Стефани ЙОН-КУРТЕН (Франция)
Тома ПЕЛЛЕРЕН-КАРЛЕН (Франция)
Франсуа КАЛЬФОН (Франция)
Вероника ЦИФРОВА ОСТРИХОНОВА (Словакия)
Любица КАРВАШОВА (Словакия)
Франсишку АССИС (Португалия)