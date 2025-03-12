Больница объявляет конкурс на реновацию части своих помещений

Реновирование охватит территорию площадью примерно в 500 квадратных метров. Там сейчас расположены палаты с десятью койками, вестибюли и эвакуационные пути.

Там же находится одна резервная операционная, которую могли использовать хирурги, и также есть некоторые помещения детского отделения, о чем рассказал член правления больницы Мярт Кылли.

После ремонта в этих помещениях будут оказываться специальные услуги по уходу - туда переедет MTÜ Randvere Tööõppekeskuse Merineitsi Kodu. Сейчас эта организация занимает площади на улице Равила, и именно на этом участке позднее будет построен новый корпус Курессаареской больницы.