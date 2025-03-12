Ср, 12.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Больница объявляет конкурс на реновацию части своих помещений

Copy
Курессаареская больница.
Курессаареская больница. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Курессаареская больница объявляет конкурс госпоставки на реконструкцию первого этажа корпуса С.

Реновирование охватит территорию площадью примерно в 500 квадратных метров. Там сейчас расположены палаты с десятью койками, вестибюли и эвакуационные пути.

Там же находится одна резервная операционная, которую могли использовать хирурги, и также есть некоторые помещения детского отделения, о чем рассказал член правления больницы Мярт Кылли.

По плану работы продлятся полгода.

После ремонта в этих помещениях будут оказываться специальные услуги по уходу - туда переедет MTÜ Randvere Tööõppekeskuse Merineitsi Kodu. Сейчас эта организация занимает площади на улице Равила, и именно на этом участке позднее будет построен новый корпус Курессаареской больницы.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх