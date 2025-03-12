В Боснии и Герцеговине потребовали задержать лидера боснийских сербов и пророссийского политика Милорада Додика

Реакция в Республике Сербской

Ордер на арест был выдан в день, когда парламент Республики Сербской собрался, чтобы принять новую конституцию РС, отмечает Reuters. В ней должны отменить все реформы, согласованные за десятилетия после подписания Дейтонских соглашений, положивших конец боснийской войне 1992-1995 годов.

Стаса Косарац, министр внешней торговли в центральном правительстве и член партии Додика «Союз независимых социал-демократов» (СНСД), заявил, что «неконституционные институты» не могут арестовать лидеров боснийских сербов за выполнение их работы.

«Никто не арестует президента Додика и руководство Республики Сербской», - заявил Косарац информационному агентству Srna.

Президент Республики Сербской Милорад Додик и президент России Владимир Путин в июне 2024 года. Фото: Getty Images

Сам Додик называет преследование политически мотивированным.

Президент Республики Сербской заявил, что в ближайшие дни планирует провести встречу «на самом высоком уровне» с представителями России, чтобы попросить их наложить вето на продолжение нахождения в Боснии и Герцеговине миротворческих сил Европейского союза (EUFOR).

Накануне в EUFOR заявили, что начали развертывание резервных сил в Боснии для поддержания стабильности и безопасности региона.

В чем именно обвиняют Додика?

Республика Сербская - один из двух крупных районов в составе Боснии и Герцеговины. Со вторым, Федерацией Боснии и Герцеговины, его связывают общие органы управления, а также работа верховного представителя мирового сообщества. Человек на этой должности следит за выполнением Дейтонских соглашений.

Сейчас этот пост занимает бывший глава министерства сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт.