Аудированные убытки концерна латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. В свою очередь, оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% - до 747,572 млн евро, свидетельствуют обнародованные компанией данные, пишет Rus.Tvnet.
Убытки Air Baltic в прошлом году составили более сотни миллионов евро
Оборот самой Air Baltic в прошлом году составил 743,733 млн евро, что на 12% больше 2023 года, а убытки - 118,803 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году.
Как отмечается в отчете руководства Air Baltic, убытки в 2024 году были обусловлены рядом факторов, в том числе, как и в 2022-2023 годах, сохранялась значительная нехватка резервных двигателей, что не позволяло компании работать на полную мощность, в связи с чем в напряженные летние месяцы airBaltic арендовала самолеты и экипажи у других авиакомпаний.
Также причиной убытков стали дополнительные расходы в размере 40,4 млн евро из-за ускоренного износа деталей двигателей Pratt & Whitney, так как техническое обслуживание для них потребовалось раньше запланированного срока.
На финансовые результаты авиакомпании повлияли также убытки в размере 32 млн евро из-за снижения курса евро по отношению к доллару США и переоценки обязательств в долларах США.
Помимо упомянутых факторов, на деятельность авиакомпании повлиял макроэкономический спад на ее основных рынках во второй половине прошлого года, что привело к снижению доходов.
Как сообщалось, в 2023 году аудированная прибыль концерна Air Baltic составила 33,652 млн евро по сравнению с убытками в 2022 году, а оборот увеличился на 33,5% - до 667,982 млн евро.
Оборот Air Baltic в 2023 году составил 664,289 млн евро, увеличившись на 33,2% по сравнению с 2022 годом, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками в 2022 году.
Государству принадлежит 97,97% акций Air Baltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.