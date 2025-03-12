Ср, 12.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Эксперт объясняет. Когда стоит продать старый дом: до или после покупки нового?

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Покупка жилья. Фото иллюстративное.
Покупка жилья. Фото иллюстративное. Фото: Tierra Mallorca / Unsplash

Покупка нового дома - это большой шаг, который сопровождается сложным решением: сначала купить новое жилье и потом продать старое или действовать наоборот? Руководитель центра компетенции по кредитам Luminor Хелина Кикас объясняет, в каком порядке лучше всего проводить этот процесс.

Перед покупкой нового дома стоит тщательно оценить его состояние. Если выбранная недвижимость в таком состоянии, что можно сразу въехать, то разумно забронировать новый дом и одновременно начать продавать существующее жилье. Таким образом, можно купить новый дом на средства от продажи старого.

Тем не менее следует учитывать, что продавец может предпочесть покупателя, у которого уже есть необходимые финансовые средства для завершения сделки. В таком случае стоит оценить, сможет ли семейный бюджет временно оплачивать два кредита одновременно.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх