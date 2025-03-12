Эксперт объясняет. Когда стоит продать старый дом: до или после покупки нового?

Перед покупкой нового дома стоит тщательно оценить его состояние. Если выбранная недвижимость в таком состоянии, что можно сразу въехать, то разумно забронировать новый дом и одновременно начать продавать существующее жилье. Таким образом, можно купить новый дом на средства от продажи старого.

Тем не менее следует учитывать, что продавец может предпочесть покупателя, у которого уже есть необходимые финансовые средства для завершения сделки. В таком случае стоит оценить, сможет ли семейный бюджет временно оплачивать два кредита одновременно.