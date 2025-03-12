Покупка нового дома - это большой шаг, который сопровождается сложным решением: сначала купить новое жилье и потом продать старое или действовать наоборот? Руководитель центра компетенции по кредитам Luminor Хелина Кикас объясняет, в каком порядке лучше всего проводить этот процесс.
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Эксперт объясняет. Когда стоит продать старый дом: до или после покупки нового?
Перед покупкой нового дома стоит тщательно оценить его состояние. Если выбранная недвижимость в таком состоянии, что можно сразу въехать, то разумно забронировать новый дом и одновременно начать продавать существующее жилье. Таким образом, можно купить новый дом на средства от продажи старого.