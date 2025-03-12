Будьте осторожны: снег и слякоть могут сделать дороги скользкими

По состоянию на середину дня в Западной Эстонии местами идет мокрый снег и дождь, а основные дороги в некоторых местах мокрые от соли или соляной смеси. В других районах дороги в основном сухие. Температура воздуха в Северной Эстонии немного ниже нуля, в других местах около нуля. Температура на дорогах по всей Эстонии выше нуля.

Согласно прогнозу погоды, вечером в Западной Эстонии будет идти снег, мокрый снег и дождь. Ночью осадки распространится по всей территории, вероятность осадков будет меньше только на юго-востоке материковой части. Температура воздуха ночью от -2 до +2 градусов. Температура на дорогах будет колебаться около нуля, что в некоторых местах может привести к скользким условиям.

Департамент транспорта рекомендует водителям избегать обгонов и быть особенно осторожными при изменчивых погодных условиях, так как даже на коротких расстояниях дорожные условия могут значительно изменяться.