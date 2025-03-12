Уже несколько дней не выходит на связь: полиция продолжает поиски пропавшего юноши

«Мы тщательно обследовали окрестности молочного завода, но поскольку на данный момент нет явных следов, которые могли бы направить нас на продолжение поисков на местности, мы в первую очередь сосредотачиваемся на сборе, анализе и проверке информации», - объяснил Валль.

В последние дни полиция опросила десятки подростков, которые общались с Фредди. Также были проверены различные адреса и места, где молодой человек обычно проводил время. «Фредди уже не раз отсутствовал дома по несколько дней, но такого длительного отсутствия, при котором его местонахождение оставалось неизвестным, семья не переживала раньше», - отметил Валль.