Уже несколько дней не выходит на связь: полиция продолжает поиски пропавшего юноши

Полиция продолжает интенсивные поиски 17-летнего Фредди, местонахождение которого остается неизвестным уже несколько дней. Как сообщил представитель полиции Калле Валль, поисковые работы фокусируются как на обследовании территории, так и на сборе и анализе информации.
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«Мы тщательно обследовали окрестности молочного завода, но поскольку на данный момент нет явных следов, которые могли бы направить нас на продолжение поисков на местности, мы в первую очередь сосредотачиваемся на сборе, анализе и проверке информации», - объяснил Валль.