The Moscow Times: в Кремле обсуждают возможность встречи Путина и Трампа в апреле или мае. Один из вариантов – встреча на Пасху

По словам источников, Москва в идеале предпочла бы как можно дольше откладывать встречу, чтобы максимизировать уступки со стороны Вашингтона в обмен на прекращение военных действий, так как сейчас время на стороне Кремля.

В то же время, власти РФ не хотят и слишком откладывать встречу, так как опасаются, что в Вашингтоне могут потерять к ней интерес, а в Европе и в самих США усиливается противодействие взаимодействию с Москвой. Поэтому встреча в любом случае планируется не позднее июня.

Помимо окончания войны в Украине, Россия хочет, чтобы на переговорах также обсуждались и важные для нее двусторонние вопросы - такие, как снятие санкций, инвестиции США в крупные российские проекты, стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. «И нам, и Трампу нужны явные победы. Победы приходят только из хорошо подготовленных, задокументированных соглашений, а это требует обширной подготовительной работы», - отметил один из источников The Moscow Times.

Трамп неоднократно выражал желание встретиться с Путиным в самые кратчайшие сроки. В Москве на официальном уровне последовательно придерживаются более осторожной риторики.

США 11 марта предложили России и Украине объявить о безусловном перемирии на 30-дневный срок, в ходе которого предполагается начать обсуждение будущего мирного договора. Киев согласился с этим предложением, в Москве его пока никак не комментировали.