Массовое убийство алавитов в Сирии: новые власти обещают разобраться, но вопросы остаются

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У алавитов, отмечает Сулейманов, нет серьезных покровителей - в отличии от, например, курдов, у которых хорошие отношения с американцами, помогавшими им создавать свои вооруженные силы. Поэтому с ними договариваются мирно, и вечером в понедельник удалось достичь договоренности об интеграции курдских отрядов в сирийскую армию. У друзов тесные связи с Израилем, пообещавшим не давать их в обиду. У алавитов такой поддержки нет.

Сулейманов, недавно вернувшийся из Сирии, отмечает, что в стране, с одной стороны, есть «опьянение свободой», сирийцы свободно обсуждают действующую власть, а с другой - есть ощущение неопределенности. Многие опасаются, что открывшееся окно возможностей для страны долго не просуществует и может захлопнуться в любой момент.

«Потому что все равно все держат в уме, что власти пришли выходцы из террористических группировок, „Аль-Каида", „Исламское государство", тем более рядовые боевики, они никакой другой идеологии не могут просто исповедовать, никаких других методов, - говорит эксперт. - Достаточно вспомнить о том, как эти группировки, особенно ИГ, обращаются с нами, просто их убивают, отрезают головы и так далее. Так что все об этом помнят, но стараются не думать о плохом и надеяться на то, что политический транзит будет безболезненным».