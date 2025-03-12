Государство планирует повысить доступность лечения

Законопроект позволит семейным врачам брать на работу медсестер-психотерапевтов с коэффициентом 0,25 за прием, а также добавит возможность предоставления услуг психолога-консультанта, которые в настоящее время доступны только в центрах здоровья.

Для улучшения доступа к психиатрической помощи на первичном уровне будет добавлена электронная консультация по психиатрии или детской психиатрии через информационную систему здравоохранения.

Проект дополняет основу для расчета нагрузки школьных медсестер. Отныне нагрузка будет зависеть не от типа школы, а от того, является ли ученик обычным учеником или учеником с особыми и повышенными потребностями в поддержке. Станет возможной электронная консультация между медиками-специалистами и медсестрами.

В сфере фармацевтических услуг в результате совместных закупок Кассы здоровья будут изменены максимальные цены на лекарства, например, на некоторые лекарства для биологического лечения, а также в соответствии с новыми ценовыми соглашениями будут изменены максимальные цены на некоторые услуги, например, на некоторые лекарства для химиотерапии.

Наиболее финансово весомой частью изменений в перечне медицинских услуг является финансирование коллективного договора для работников здравоохранения. В этом году планируется увеличить минимальную заработную плату врачей, медсестер и другого медицинского персонала на 1,5 %. Это составит в общей сложности 12,2 миллиона евро и будет финансироваться Кассой здоровья из ее собственного бюджета.

Деньги будут получены за счет переоценки расходов в Кассе здоровья. Например, расходы на пособия по нетрудоспособности, зимний сезон болезней был более мягким, поэтому на пособия по болезни будет потрачено меньше денег, чем прогнозировалось. Это позволит компенсировать нехватку медицинского персонала и высокую рабочую нагрузку, а также снизить риск переезда специалистов в более высокооплачиваемые страны.

Изменения были одобрены Советом Кассы здоровья 14 февраля, который предложил министру здоровья вынести проект постановления о перечне медицинских услуг на заседание правительства.