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Проектирование главной улицы Таллинна стартует, а решение о строительстве примет новая коалиция

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Главная улица в будущем может выглядеть примерно так.
Главная улица в будущем может выглядеть примерно так. Фото: Linnafoorum

Власти Таллина возобновили работу над проектом главной улицы, который долгое время оставался на паузе. Уже до осени начнется проектирование по победившему в конкурсе проекту «Весна в городе».

«Проектирование начнется в конце лета, как указано в коалиционном соглашении. В качестве основы мы возьмем проект победителя конкурса, «Весна в городе», и будем работать в сотрудничестве с его авторами», - сказал вице-мэр по вопросам дорожного строительства Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).

Проектные условия будут представлены общественности в конце мая или начале июня. «Каждый сможет высказать свое мнение о проекте на общественных собраниях и в интернете. Мы учтем все возможные замечания, где это возможно, и к концу лета начнем проектирование», - добавил он.

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