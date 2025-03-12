Проектирование главной улицы Таллинна стартует, а решение о строительстве примет новая коалиция

«Проектирование начнется в конце лета, как указано в коалиционном соглашении. В качестве основы мы возьмем проект победителя конкурса, «Весна в городе», и будем работать в сотрудничестве с его авторами», - сказал вице-мэр по вопросам дорожного строительства Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).

Проектные условия будут представлены общественности в конце мая или начале июня. «Каждый сможет высказать свое мнение о проекте на общественных собраниях и в интернете. Мы учтем все возможные замечания, где это возможно, и к концу лета начнем проектирование», - добавил он.