Власти Таллина возобновили работу над проектом главной улицы, который долгое время оставался на паузе. Уже до осени начнется проектирование по победившему в конкурсе проекту «Весна в городе».
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Проектирование главной улицы Таллинна стартует, а решение о строительстве примет новая коалиция
«Проектирование начнется в конце лета, как указано в коалиционном соглашении. В качестве основы мы возьмем проект победителя конкурса, «Весна в городе», и будем работать в сотрудничестве с его авторами», - сказал вице-мэр по вопросам дорожного строительства Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).