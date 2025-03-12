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ДТП на шоссе Таллинн-Пярну: водитель с признаками опьянения завершил путь в кювете

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Полицейская машина. Фото иллюстративное.
Полицейская машина. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

В Рапламаа на шоссе Таллинн-Пярну сегодня вечером в кювет выехал автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками опьянения.

В 18:42 Центр тревоги получил сообщение о Citroën, который двигался в сторону Пярну и неустойчиво вел себя на дороге. Информацию о движении автомобиля передал очевидец, следовавший за ним, и указал полиции направление. Через несколько минут Citroën съехал с дороги и оказался в кювете. Водитель следовавшего за ним автомобиля забрал ключи у нарушителя и остался ждать помощи.​

Водитель Citroën не пострадал. Он не смог дунуть в алкотестер, но поскольку у него были признаки опьянения, его доставили на экспертизу для уточнения степени опьянения.

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