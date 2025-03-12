По данным газеты FAZ и агентства dpa, в офисе депутата бундестага от ХДС из Тюрингии около года работал россиянин, уехавший в Германию после начала войны и имеющий связи с российской оппозицией, а также с ФСБ, пишет Deutsche Welle.
В парламенте Германии работал россиянин со связями в ФСБ
По данным газеты FAZ и агентства dpa, в офисе депутата бундестага от ХДС из Тюрингии около года работал россиянин, уехавший в Германию после начала войны и имеющий связи с российской оппозицией, а также с ФСБ, пишет Deutsche Welle.
Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Хирте принял на работу россиянина, у которого, как выяснилось впоследствии, есть связи в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. Соответствующую информацию газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) подтвердил Хирте в интервью агентству dpa в среду, 12 марта.
По словам депутата из Тюрингии, он познакомился с мужчиной, покинувшим РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, через близкий к ХДС Фонд имени Конрада Аденауэра. В 2023 году он принял его на работу на минимальную ставку (вариант неполной занятости Minijob), поручив устанавливать контакты с российской оппозицией и россиянами в изгнании. При этом он передал его досье для проверки немецким органам безопасности.
Примерно через год Хирте сообщили, что у сотрудника могут быть связи с ФСБ, но, возможно, это не является проблематичным. Однако позже ему сказали, что некоторые подозрения подтверждаются, при этом попросив не разглашать эту информацию. Еще через некоторое время депутата попросили «без лишнего шума» уволить россиянина, что он и сделал, пишет далее dpa, ссылаясь на слова Хирте.
Христианский демократ подчеркнул, что «старался подойти к делу профессионально» и с самого начала привлек немецкие органы безопасности, поскольку знал о хороших связях сотрудника в Москве. При этом россиянин не участвовал в организации работы офиса, у него не было ключей от помещений, цифрового доступа к внутренним системам и документам офиса Хирте и бундестага, сообщил депутат газете FAZ.
Россиянин со связями с российскими оппозиционерами за рубежом
Frankfurter Allgemeine Zeitung также называет неполное имя работавшего в офисе немецкого депутата россиянина - Константин К. 1984 года рождения, ранее работавший в московском офисе Фонда имени Конрада Аденауэра. По его данным, К. поддерживает связи с российскими оппозиционерами за рубежом и смог организовать выступления в бундестаге известных оппонентов президента РФ Владимира Путина, включая бывшего олигарха Михаила Ходорковского. До конца 2024 года у К. было удостоверение бундестага, обеспечивавшее ему неограниченный доступ в немецкий парламент.
В Федеральной разведывательной службе (BND) отказались от комментариев по данному вопросу, пишет dpa.
Между тем, издание «Сирена» пишет, что агентом ФСБ в бундестаге был Константин Храпов, являющийся сотрудником организации CASE, основанной структурами Ходорковского.