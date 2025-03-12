В парламенте Германии работал россиянин со связями в ФСБ

Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Хирте принял на работу россиянина, у которого, как выяснилось впоследствии, есть связи в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. Соответствующую информацию газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) подтвердил Хирте в интервью агентству dpa в среду, 12 марта.

По словам депутата из Тюрингии, он познакомился с мужчиной, покинувшим РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, через близкий к ХДС Фонд имени Конрада Аденауэра. В 2023 году он принял его на работу на минимальную ставку (вариант неполной занятости Minijob), поручив устанавливать контакты с российской оппозицией и россиянами в изгнании. При этом он передал его досье для проверки немецким органам безопасности.

Примерно через год Хирте сообщили, что у сотрудника могут быть связи с ФСБ, но, возможно, это не является проблематичным. Однако позже ему сказали, что некоторые подозрения подтверждаются, при этом попросив не разглашать эту информацию. Еще через некоторое время депутата попросили «без лишнего шума» уволить россиянина, что он и сделал, пишет далее dpa, ссылаясь на слова Хирте.