После исключения Социал-демократической партии из правительства Партия реформ и «Ээсти 200» объявили о начале коалиционных переговоров. Новый коалиционный союз намерен заключить соглашение в два этапа.
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Партия реформ и «Ээсти 200» заключат коалиционное соглашение необычным способом
Первоначально стороны намерены установить общие цели в формате 2+2. Делегация Партии реформ будет включать председателя и премьер-министра Кристена Михала, министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, а от «Ээсти 200» в переговорах примут участие лидер партии, министр образования и науки Кристина Каллас и министр иностранных дел Маргус Цахкна.