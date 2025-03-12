Партия реформ и «Ээсти 200» заключат коалиционное соглашение необычным способом

Первоначально стороны намерены установить общие цели в формате 2+2. Делегация Партии реформ будет включать председателя и премьер-министра Кристена Михала, министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, а от «Ээсти 200» в переговорах примут участие лидер партии, министр образования и науки Кристина Каллас и министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Партия реформ и «Ээсти 200» планируют заключить совершенно новое коалиционное соглашение, на подготовку которого может уйти около двух месяцев. Сначала будет подписан базовый договор, который должен быть готов в течение двух недель. Все вопросы будут решаться в ускоренном порядке. До этого момента партии продолжат выполнять свои текущие обязанности, а министры, выведенные из состава правительства, будут заменены представителями Партии реформ и «Ээсти 200».