Чем вызвано обострение борьбы за природные ресурсы? Начнет ли Эстония добычу редкоземельных металлов? Могут ли окупиться сложные технологии при высокой стоимости электричества?
Охота за редкоземами: что Эстония может предложить миру – оценка эксперта
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире многолетний руководитель горнодобывающего предприятия Limestone Factories of Estonia Владимир Либман.
Фрагмент беседы:
– Почему в мире развернулась охота за редкоземами?
– Военная, космическая техника, современнейшие изделия – для всего этого нужны редкоземельные металлы.
– Реально ли продавать эстонское сырье в США? Как известно, недавно глава МИД Маргус Цахкна обозначил такую перспективу…
– Это важный вопрос. Уверен, что ни в США, ни в любую другую страну сырье продавать не надо. Это делают страны с не очень развитыми экономиками. Нам же надо продавать если не конечный продукт, то хотя бы производную от сырья.
Проблема в том, что в отличие от той же Украины, где содержание редкоземельных металлов в горной массе очень высоко, в эстонских фосфоритах, хотя и нет радиоактивных элементов, доля редкоземельных металлов крайне мала. Полагаю, что на десятки тысяч тонн фосфоритной руды будут приходиться граммы редкоземов. Однако их цена высока.
Боюсь, что у нас не очень много редкозема. При этом технология их обогащения потребует столько же электроэнергии, сколько необходимо для производства из фосфоритной руды фосфатных удобрений. Мощность комбината – 200–300 мегаватт. Это можно сравнить с мощностью мини-АЭС с одним котлом, которую у нас собираются строить.
– То есть, производство редкоземов полностью упирается в вопрос электричества?
– Да, всё упирается в наличие больших объемов электричества и в стоимость. Для обеспечения подобного производства нужно будет иметь минимум 600 мегаватт. По сути, мини-АЭС с двумя котлами должна работать только на фосфориты, обогащение и выделение редкоземов. Это будет очень дорого!
Но выход есть!
– В чем же он заключается?
– Будущее – за атомной энергетикой. Не верю в возможности ветряной и солнечной энергии, если говорить о серьезном потреблении. Что, кстати, не означает, что этим не надо заниматься. Надо!
Кроме атомной энергетики в ближайшее время Эстония может полагаться только на сланцевую энергетику – при условии основательной реконструкции, наличия современных технологий улавливания СО2 и мощностей не менее 1500 мегаватт. Это позволит обеспечить энергией всю Эстонию, и еще часть пустить на продажу. Кстати, этого хватит и на фосфориты.
– В январе стоимость электричества в Эстонии была выше среднего по ЕС. Это надолго?
– Без серьезной реконструкции сланцевой энергетики и при отсутствии АЭС дорогое электричество – это навсегда. У нас уже звучат заявления, что нужно привыкать к тому, что электричество в Эстонии будет очень дорогим. Отвечу на это, что привыкать надо к другому: необходимо уметь использовать наши богатства, чтобы электричество не было страшно дорогим.
Не стоит надеяться на ветер и солнце, которые непостоянны. Газовые электростанции – это нормальная идея, только вот их производительность, по оценке Eesti Energia, в полтора раза ниже сланцевых.
Хорошо, что закончилась тема морских ветряков. Это утопия! Мне искренне жаль эстонских бизнесменов, которые уже вложили деньги в этот проект.
Мы в состоянии три-четыре года продержаться на том, что имеем сегодня. За это время реально установить новые финские котлы и польские турбины на Нарвские электростанции. Таким образом, мы получим надежность, а лет за пять избавимся от проблемы СО2.
Дальше – либо строим новую электростанцию между Кивиыли и Раквере, либо серьезно занимаемся атомными станциями. Балтийские страны могли бы скинуться на одну общую АЭС. Понадобится 10–15 лет, и это позволит решить все проблемы.
– И тогда уже можно задумываться о добыче фосфоритов?
– Задумались-то мы об этом уже сейчас. Важно другое. Все стратегически важные ресурсы должны остаться под государственным контролем: как минимум 50%. Иного варианта нельзя допустить.
Смешно слушать, когда частные фирмы – добытчики гнейса, специалисты по ветрякам – требуют госгарантий или 2,5 млрд евро, обещая взамен дешевое электричество. Я, как частный предприниматель, могу дать полную гарантию: дайте моей фирме 10 млн евро субсидий в год, и мы обеспечим бесплатно щебнем все дороги Эстонии. Почему тогда субсидии не раздают всем?
Иногда говорят, что весь мир дотирует электричество. Только вот нужно уточнить, что французы национализировали свои электросети. Одно дело, когда дотируется госпредприятие, другое – когда частный бизнес.
– Есть ли у нас особые технологии для добычи редкоземельных металлов?
– Технологиям добычи фосфоритной руды – уже несколько десятков лет. С ними нет никаких проблем. С обогащением фосфорита – больше вопросов, но такой опыт со времен «Эстонфосфорита» у нас тоже есть. Надеюсь, что современные технологии – менее энергоемкие и более экологичные. «Лисьего хвоста», который возвышался когда-то над Маарду, больше не будет.
Так что технологии обогащения фосфорита существуют, ничего изобретать не надо. Технология обогащения для выделения редкоземельных металлов – это более серьезная проблема. К этому надо готовиться.
Не исключено, что речь зайдет о продаже месторождения. Если станет понятно, что у нас вообще нет денег, и нашему государству хотя бы 50% оставят, а еще 50% получит богатая Америка, то можно согласиться. Это будет украинский вариант: наши запасы, ваши технологии. Люди – наши, а прибыль – пополам.
Известно, что запасы у нас – самые большие в Европе. Эстонские фосфориты – самые чистые в Европе. Редкозем в нем есть, но сколько его – пока неизвестно. Дело – за технологией обогащения.
– Велик ли ущерб от грязного производства? Не будут ли загрязнены грунтовые воды?
– Когда-то были опасения, что вода исчезнет. Вокруг карьера Ару, который уже опустился на глубину около десяти метров, находится десяток хуторов. Проблем с водой нет. Если опускаться глубже, депрессионная воронка будет расширяться. Однако все проблемы решаемы.
Вокруг Кунда есть скважины и чистая вода. При необходимости ею всегда можно обеспечить 10–20 хуторов. Если же добывать фосфориты между Кивиыли и Раквере, то это будет сложнее, но ничего невозможного нет. При нынешних технологиях и наличии достаточного количества воды не нужно опасаться, что кто-то останется без воды.
Грязного производства тоже не будет, поскольку уже применяются технологии улавливания СО2. Конечно, это приводит к удорожанию строительства самого производства. Надо будет все посчитать. Для этого есть химики, горняки, экономисты и Академия наук.
Сейчас, пока все ждут то ветра, то солнца, в ТТУ уже потихоньку занимаются технологиями улавливания СО2. Деньги на это выделены.
Подробнее в повторе!
- Почему в мире развернулась охота за редкоземами?
- Реально ли продавать эстонское сырье в США?
- Нужны ли особые технологии для добычи?
- Каков ущерб от грязного производства?
- Окупятся ли сложные технологии?
- Подешевеет ли электричество в будущем?
- Стоит ли делать ставки на АЭС?
- Поможет ли газовая станция Нарве?
- Оправданны ли госсубсидии в частный сектор?