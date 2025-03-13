Охота за редкоземами: что Эстония может предложить миру – оценка эксперта

Но выход есть!

– В чем же он заключается?

– Будущее – за атомной энергетикой. Не верю в возможности ветряной и солнечной энергии, если говорить о серьезном потреблении. Что, кстати, не означает, что этим не надо заниматься. Надо!

Кроме атомной энергетики в ближайшее время Эстония может полагаться только на сланцевую энергетику – при условии основательной реконструкции, наличия современных технологий улавливания СО2 и мощностей не менее 1500 мегаватт. Это позволит обеспечить энергией всю Эстонию, и еще часть пустить на продажу. Кстати, этого хватит и на фосфориты.

– В январе стоимость электричества в Эстонии была выше среднего по ЕС. Это надолго?

– Без серьезной реконструкции сланцевой энергетики и при отсутствии АЭС дорогое электричество – это навсегда. У нас уже звучат заявления, что нужно привыкать к тому, что электричество в Эстонии будет очень дорогим. Отвечу на это, что привыкать надо к другому: необходимо уметь использовать наши богатства, чтобы электричество не было страшно дорогим.

Не стоит надеяться на ветер и солнце, которые непостоянны. Газовые электростанции – это нормальная идея, только вот их производительность, по оценке Eesti Energia, в полтора раза ниже сланцевых.

Хорошо, что закончилась тема морских ветряков. Это утопия! Мне искренне жаль эстонских бизнесменов, которые уже вложили деньги в этот проект.