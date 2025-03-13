На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире многолетний руководитель горнодобывающего предприятия Limestone Factories of Estonia Владимир Либман.

Фрагмент беседы:

– Почему в мире развернулась охота за редкоземами?

– Военная, космическая техника, современнейшие изделия – для всего этого нужны редкоземельные металлы.

– Реально ли продавать эстонское сырье в США? Как известно, недавно глава МИД Маргус Цахкна обозначил такую перспективу…

– Это важный вопрос. Уверен, что ни в США, ни в любую другую страну сырье продавать не надо. Это делают страны с не очень развитыми экономиками. Нам же надо продавать если не конечный продукт, то хотя бы производную от сырья.

Проблема в том, что в отличие от той же Украины, где содержание редкоземельных металлов в горной массе очень высоко, в эстонских фосфоритах, хотя и нет радиоактивных элементов, доля редкоземельных металлов крайне мала. Полагаю, что на десятки тысяч тонн фосфоритной руды будут приходиться граммы редкоземов. Однако их цена высока.

Боюсь, что у нас не очень много редкозема. При этом технология их обогащения потребует столько же электроэнергии, сколько необходимо для производства из фосфоритной руды фосфатных удобрений. Мощность комбината – 200–300 мегаватт. Это можно сравнить с мощностью мини-АЭС с одним котлом, которую у нас собираются строить.

– То есть, производство редкоземов полностью упирается в вопрос электричества?

– Да, всё упирается в наличие больших объемов электричества и его стоимость. Для обеспечения подобного производства нужно будет иметь минимум 600 мегаватт. По сути, мини-АЭС с двумя котлами должна работать только на фосфориты, обогащение и выделение редкоземов. Это будет очень дорого!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: на рынке природных ресурсов – большая игра? Отвечает Владимир Либман Фото: Tairo Lutter

Почему в мире развернулась охота за редкоземами?

Реально ли продавать эстонское сырье в США?

Нужны ли особые технологии для добычи?

Каков ущерб от грязного производства?

Окупятся ли сложные технологии?

Подешевеет ли электричество в будущем?

Стоит ли делать ставки на АЭС?

Поможет ли газовая станция Нарве?

Оправданны ли госсубсидии в частный сектор?