Чем вызвано обострение борьбы за природные ресурсы? Начнет ли Эстония добычу редкоземельных металлов? Могут ли окупиться сложные технологии при высокой стоимости электричества?
Студия Postimees: на рынке природных ресурсов – большая игра? Тему комментирует предприниматель Владимир Либман
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире многолетний руководитель горнодобывающего предприятия Limestone Factories of Estonia Владимир Либман. Следите за эфиром в 13:00!
- Почему в мире развернулась охота за редкоземами?
- Реально ли продавать эстонское сырье в США?
- Нужны ли особые технологии для добычи?
- Каков ущерб от грязного производства?
- Окупятся ли сложные технологии?
- Подешевеет ли электричество в будущем?
- Стоит ли делать ставки на АЭС?
- Поможет ли газовая станция Нарве?
- Оправданны ли госсубсидии в частный сектор?