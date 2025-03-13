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Студия Postimees: на рынке природных ресурсов – большая игра? Тему комментирует предприниматель Владимир Либман

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Чем вызвано обострение борьбы за природные ресурсы? Начнет ли Эстония добычу редкоземельных металлов? Могут ли окупиться сложные технологии при высокой стоимости электричества?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире многолетний руководитель горнодобывающего предприятия Limestone Factories of Estonia Владимир Либман. Следите за эфиром в 13:00!

  • Почему в мире развернулась охота за редкоземами?
  • Реально ли продавать эстонское сырье в США?
  • Нужны ли особые технологии для добычи?
  • Каков ущерб от грязного производства?
  • Окупятся ли сложные технологии?
  • Подешевеет ли электричество в будущем?
  • Стоит ли делать ставки на АЭС?
  • Поможет ли газовая станция Нарве? 
  • Оправданны ли госсубсидии в частный сектор?
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