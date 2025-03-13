Эстония хочет поменять свою позицию по директиве ЕС, чтобы избежать нового налога

В 2023 году страны Европейского союза и Европейский парламент договорились, что с 2027 года система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет также распространена на автомобильный транспорт и отопление жилых домов.

«Эстония хочет изменить одобренные ранее правительством и Рийгикогу позиции в отношении директивы, чтобы начать в ЕС переговоры с целью отложить внедрение директивы или признать ее недействительной», говорится в повестке заседания кабинета.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) объявил в социальных сетях, что он выступает за то, чтобы Европейский cоюз отложил введение ETS2.

Согласно анализу влияния, в 2027-2028 годах внедрение ETS2 может привести в Эстонии к повышению цен, например, на дизельное топливо на 12 центов за литр, а на отопление домов - на 17%.