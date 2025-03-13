Министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) на заседании экономического кабинета правительства предложит отложить или отменить одобренную ранее директиву ЕС о введении системы торговли квотами на выбросы для автомобильного транспорта и отопления жилых домов (ETS2), следует из повестки заседания на 13 марта, пишет Rus.ERR.
Эстония хочет поменять свою позицию по директиве ЕС, чтобы избежать нового налога
В 2023 году страны Европейского союза и Европейский парламент договорились, что с 2027 года система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет также распространена на автомобильный транспорт и отопление жилых домов.
«Эстония хочет изменить одобренные ранее правительством и Рийгикогу позиции в отношении директивы, чтобы начать в ЕС переговоры с целью отложить внедрение директивы или признать ее недействительной», говорится в повестке заседания кабинета.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) объявил в социальных сетях, что он выступает за то, чтобы Европейский cоюз отложил введение ETS2.
Согласно анализу влияния, в 2027-2028 годах внедрение ETS2 может привести в Эстонии к повышению цен, например, на дизельное топливо на 12 центов за литр, а на отопление домов - на 17%.