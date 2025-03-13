Триумф в Отепя! Сусан Кюльм выиграла домашний этап Кубка IBU

На сокращенной индивидуальной дистанции 12,5 км (на 3,5 км короче стандартной) Кюльм показала безупречную стрельбу, отработав все четыре рубежа без промахов. Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, она продемонстрировала высокую скорость на лыжне и финишировала первой. Второе место заняла норвежка Каролине Эрдал (1 промах; +5,6 сек.), третьей стала француженка Камиль Бенед (2 промаха; +6,4 сек.).

Первой на трассу вышла Туули Томингас, однако у нее возникли трудности уже на первом огневом рубеже – два промаха добавили к ее времени 1,5 минуты штрафа. В общей сложности она допустила пять ошибок за гонку и финишировала 39-й, уступив победительнице 4 минуты 39,4 секунды.

Среди других эстонских участниц Миртель Кярсна заняла 56-е место (2 промаха; +6.57,9), Пиллерин Вилипуув – 57-е (4; +6.58,7), Кретель Кальюмяэ – 66-е (5; +8.00,7), а Грете Гайм финишировала 74-й (5; +10.29,4). Всего в гонке участвовали 90 спортсменок.

Несколькими часами ранее на старт укороченной индивидуальной гонки на 15 км (на 5 км короче стандартной) вышли мужчины. Победу одержал норвежец Сиверт Гутторм Баккен, который допустил два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал немец Роман Рис (1 промах; +21,0 сек.), а третьим – его соотечественник Лукас Францшер (1 промах; +1.35,9).

Лучшим среди эстонских биатлонистов стал Расмус Тийсляр, который занял 49-е место (4 промаха; +6.58,1). Даниэль Вариков финишировал 68-м (4; +9.04,6), Фредерик Вяльбе – 74-м (4; +10.10,4), Йонатан Юудас – 75-м (3; +10.11,9), Ярослав Неверов – 79-м (9; +10.47,9), а Расмус Вайномяэ занял 88-е место (4; +11.36,2). Всего в гонке участвовали 118 спортсменов.

В пятницу в Отепя пройдут спринтерские гонки среди мужчин и женщин, а в субботу состоятся парные и смешанные эстафеты.