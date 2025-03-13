Как и следовало ожидать, в начале этого года на рынке купли-продажи автомобилей наступило затишье, поскольку люди старались заключить все сделки в прошлом году, чтобы избежать уплаты регистрационного сбора.

Однако продажи не зашли в тупик, а с наибольшими проблемами столкнулись владельцы недорогих автомобилей, поскольку в их случае регистрационный налог несоизмеримо повышает цену транспортного средства. Поэтому некоторые продавцы предлагают покупателям внести их в регистрационное свидетельство в качестве ответственного пользователя, а не собственника.