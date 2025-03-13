Регистрационный налог, который может составлять значительную часть стоимости некоторых автомобилей, сдерживает продажи старых и более дешевых машин. В результате многие продавцы предлагают возможность зарегистрировать нового владельца в качестве ответственного пользователя.
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Чтобы избежать уплаты автоналога, продавцы подержанных автомобилей используют хитрые схемы (1)
Как и следовало ожидать, в начале этого года на рынке купли-продажи автомобилей наступило затишье, поскольку люди старались заключить все сделки в прошлом году, чтобы избежать уплаты регистрационного сбора.