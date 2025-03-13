Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Чтобы избежать уплаты автоналога, продавцы подержанных автомобилей используют хитрые схемы (1)

Перевод: Дмитрий Рая
Copy
Регистрационный сбор оказывает особое влияние на рынок подержанных автомобилей, поскольку для более дешевых машин он может составлять значительную часть стоимости транспортного средства.
Регистрационный сбор оказывает особое влияние на рынок подержанных автомобилей, поскольку для более дешевых машин он может составлять значительную часть стоимости транспортного средства. Фото: Urmas Luik

Регистрационный налог, который может составлять значительную часть стоимости некоторых автомобилей, сдерживает продажи старых и более дешевых машин. В результате многие продавцы предлагают возможность зарегистрировать нового владельца в качестве ответственного пользователя.

Как и следовало ожидать, в начале этого года на рынке купли-продажи автомобилей наступило затишье, поскольку люди старались заключить все сделки в прошлом году, чтобы избежать уплаты регистрационного сбора. 

Однако продажи не зашли в тупик, а с наибольшими проблемами столкнулись владельцы недорогих автомобилей, поскольку в их случае регистрационный налог несоизмеримо повышает цену транспортного средства. Поэтому некоторые продавцы предлагают покупателям внести их в регистрационное свидетельство в качестве ответственного пользователя, а не собственника.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх