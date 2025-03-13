Эстония объявила в международный розыск обладателя эстонского гражданства Олега Иванова, известного своими пророссийскими взглядами, однако поводом для этого стали вовсе не его высказывания, а предполагаемое мошенничество с криптовалютами, пишет ERR со ссылкой на передачу «Очевидец».
Несмотря на то, что сам Иванов утверждает, что покинул страну из-за страха преследования за свои убеждения, оказалось, что еще в прошлом году Государственная прокуратура Эстонии без лишнего шума выдала международный ордер на его арест: основанием для этого послужили не госизмена или антиреспубликанская деятельность, а его криптовалютный бизнес.
«На сегодняшний день Олег Иванов уже почти год объявлен в международный розыск. Летом прошлого года я ходатайствовал перед уездным судом о заочном аресте Иванова. Суд ознакомился с предоставленными доказательствами и признал подозрения в совершении преступления достаточно вескими для вынесения постановления о заочном аресте. Теперь остается дождаться, когда Иванова задержат и выдадут Эстонии», - заявил государственный прокурор Вахур Верте.