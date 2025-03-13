Несмотря на то, что сам Иванов утверждает, что покинул страну из-за страха преследования за свои убеждения, оказалось, что еще в прошлом году Государственная прокуратура Эстонии без лишнего шума выдала международный ордер на его арест: основанием для этого послужили не госизмена или антиреспубликанская деятельность, а его криптовалютный бизнес.