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Житель Эстонии обменял уникальный автомобиль на возможность обучения дочери в США

Перевод: Вера Копти
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В таком виде в мастерскую поступил Mercedes-Benz, который ждал восстановления более двадцати лет
В таком виде в мастерскую поступил Mercedes-Benz, который ждал восстановления более двадцати лет Фото: Erakogu

После Второй мировой войны этот уникальный бронированный автомобиль загадочным образом оказался в Эстонии. Затем он более двадцати лет находился в разобранном виде в сарае в Рапламаа, после чего был перевезен в США. Теперь за него просят более миллиона долларов.

Имя американца Джона Дж. О’Лири IV вряд ли что-то говорит читателям. Этот коллекционер старинных автомобилей связался с Postimees, чтобы поделиться увлекательной историей редкого седана Mercedes-Benz, произведенного в Германии во времена Второй мировой войны.

Бронированный Mercedes-Benz был произведен в годы Второй мировой войны в Германии.
Бронированный Mercedes-Benz был произведен в годы Второй мировой войны в Германии. Фото: Частный архив.
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