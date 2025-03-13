Житель Эстонии обменял уникальный автомобиль на возможность обучения дочери в США

После Второй мировой войны этот уникальный бронированный автомобиль загадочным образом оказался в Эстонии. Затем он более двадцати лет находился в разобранном виде в сарае в Рапламаа, после чего был перевезен в США. Теперь за него просят более миллиона долларов.
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Имя американца Джона Дж. О’Лири IV вряд ли что-то говорит читателям. Этот коллекционер старинных автомобилей связался с Postimees, чтобы поделиться увлекательной историей редкого седана Mercedes-Benz, произведенного в Германии во времена Второй мировой войны.