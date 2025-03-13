Разведка ФРГ: пандемия COVID-19 случилась из-за утечки вируса в КНР

Указывается, что проведение расследования в этой связи было поручено спецслужбе ведомством федерального канцлера и именно оно впоследствии засекретило полученную информацию.

Анализ BND опирается на открытые источники, в особенности на материал, собранный в рамках операции спецслужб под кодовым названием Saaremaa, следует из публикаций. В частности, речь идет о научных данных из китайских исследовательских институтов, в том числе Уханьского института вирусологии. В материалах содержатся не только свидетельства проведения рискованных экспериментов, в ходе которых естественные вирусы искусственно модифицировались, но и указания на многочисленные нарушения правил безопасности в лабораториях.

По сведениям журналистов, во время правления Ангелы Меркель в должности главы правительства Германии руководитель BND Бруно Каль лично информировал ведомство федерального канцлера об операциях по расследованию происхождения вируса SARS-CoV-2.

Вероятность лабораторного происхождения вируса оценивалась в этих отчетах как 80-95%, пишут Süddeutsche Zeitung и Zeit. Однако ведомство федерального канцлера предпочло не предавать эту информацию гласности.

Критика в адрес правительства ФРГ

Ответственных за это решение раскритиковал вице-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики. «Правительство ФРГ оставило германскую общественность в неведении», - заявил он 12 марта в интервью газете Der Tagesspiegel.