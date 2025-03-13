Пандемия COVID-19, по всей видимости, разразилась из-за утечки вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане. К таким выводам пришла германская служба внешней разведки BND еще в 2020 году, пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Zeit.
Разведка ФРГ: пандемия COVID-19 случилась из-за утечки вируса в КНР
Указывается, что проведение расследования в этой связи было поручено спецслужбе ведомством федерального канцлера и именно оно впоследствии засекретило полученную информацию.
Анализ BND опирается на открытые источники, в особенности на материал, собранный в рамках операции спецслужб под кодовым названием Saaremaa, следует из публикаций. В частности, речь идет о научных данных из китайских исследовательских институтов, в том числе Уханьского института вирусологии. В материалах содержатся не только свидетельства проведения рискованных экспериментов, в ходе которых естественные вирусы искусственно модифицировались, но и указания на многочисленные нарушения правил безопасности в лабораториях.
По сведениям журналистов, во время правления Ангелы Меркель в должности главы правительства Германии руководитель BND Бруно Каль лично информировал ведомство федерального канцлера об операциях по расследованию происхождения вируса SARS-CoV-2.
Вероятность лабораторного происхождения вируса оценивалась в этих отчетах как 80-95%, пишут Süddeutsche Zeitung и Zeit. Однако ведомство федерального канцлера предпочло не предавать эту информацию гласности.
Критика в адрес правительства ФРГ
Ответственных за это решение раскритиковал вице-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики. «Правительство ФРГ оставило германскую общественность в неведении», - заявил он 12 марта в интервью газете Der Tagesspiegel.
В свою очередь зампредседателя парламентской фракции «зеленых» Константин фон Нотц призвал правительство Германии и спецслужбы в ближайшие дни проинформировать о ситуации комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб. Необходима информация о хронологии событий и о том, кто и когда что знал, пояснил депутат. Срочно необходимы дальнейшие разъяснения и переоценка произошедшего, добавил он.
Правительство Германии не захотело делать конкретных заявлений по поводу вышеназванных публикаций. По словам пресс-секретаря правительства ФРГ, это «хорошая практика» для правительства - не комментировать деятельность разведки и полученные ею данные. Представитель кабинета добавила, что федеральное правительство обычно информирует по таким вопросам, в частности, ответственные комитеты бундестага, которые проводят конфиденциальные заседания.
Проверка выводов спецслужб
По данным журналистов, непосредственно после вступления в должность канцлера ФРГ Олафа Шольца глава BND Бруно Каль снова выступил с докладом перед ведомством федерального канцлера. Однако ни комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформированы не были.
Согласно публикациям, в конце прошлого года правительство Германии приняло решение поручить внешним экспертам проверить выводы разведслужбы: «С декабря 2024 года занимающие высокие должности ученые по поручению ведомства федерального канцлера проверяют обоснованность выводов BND. В группу вошли глава Института имени Роберта Коха Ларс Шаде и берлинский вирусолог Кристиан Дростен. Окончательный результат пока неизвестен».