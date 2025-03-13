Бывшие чемпионы мира не верят норвежским прыгунaм: как можно быть настолько наглыми и лгать всем в лицо?

В результате своих постов лишились главный тренер команды Магнус Бревиг, его ассистент Томас Лоббен, который также работал с Артти Айгро, а также портной сборной Адриан Ливельтен.

Ни один спортсмен – в том числе дисквалифицированные на чемпионате мира Мариус Линдвик и Йоханн Форфанг – не подвергся санкциям со стороны Норвежского лыжного союза. По словам Бревига и других членов штаба, сами прыгуны не знали о нарушении.

«Хочу извиниться перед Мариусом и Йоханном за ситуацию, в которую они попали, хотя сами не были в этом виноваты. Также прошу прощения у спонсоров, прыгунов и народа Норвегии», – заявил Ливельтен в письменном пресс-релизе.

Лоббен в своем заявлении отметил: «Мы были ослеплены и приняли действительно плохое решение, о чем я искренне сожалею. В первую очередь хочу извиниться перед Мариусом и Йоханном, а также перед всеми болельщиками».

Линдвик и Форфанг в совместном заявлении также заявили, что ничего не знали о мошенничестве.

Мнения в мире прыжков с трамплина разделились - верить ли норвежским спортсменам или нет. Хотя некоторые придерживаются презумпции невиновности, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Свен Ханнавальд думает иначе.