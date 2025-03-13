Разразившийся в предпоследний соревновательный день чемпионата мира в Тронхейме скандал с комбинезонами сильно ударил по норвежской сборной по прыжкам с трамплина, но затронул в основном ее штаб.
Бывшие чемпионы мира не верят норвежским прыгунaм: как можно быть настолько наглыми и лгать всем в лицо?
В результате своих постов лишились главный тренер команды Магнус Бревиг, его ассистент Томас Лоббен, который также работал с Артти Айгро, а также портной сборной Адриан Ливельтен.
Ни один спортсмен – в том числе дисквалифицированные на чемпионате мира Мариус Линдвик и Йоханн Форфанг – не подвергся санкциям со стороны Норвежского лыжного союза. По словам Бревига и других членов штаба, сами прыгуны не знали о нарушении.
«Хочу извиниться перед Мариусом и Йоханном за ситуацию, в которую они попали, хотя сами не были в этом виноваты. Также прошу прощения у спонсоров, прыгунов и народа Норвегии», – заявил Ливельтен в письменном пресс-релизе.
Лоббен в своем заявлении отметил: «Мы были ослеплены и приняли действительно плохое решение, о чем я искренне сожалею. В первую очередь хочу извиниться перед Мариусом и Йоханном, а также перед всеми болельщиками».
Линдвик и Форфанг в совместном заявлении также заявили, что ничего не знали о мошенничестве.
Мнения в мире прыжков с трамплина разделились - верить ли норвежским спортсменам или нет. Хотя некоторые придерживаются презумпции невиновности, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Свен Ханнавальд думает иначе.
«Если бы я был Сандро Пертиле (глава прыжкового комитета FIS), то выбросил бы их всех за борт и отстранил от соревнований до конца сезона, чтобы они осознали, какой скандал устроили. Я не понимаю, как можно быть настолько наглыми и врать нам всем в лицо», - заявил он в комментарии родным СМИ, дав понять, что не верит словам спортсменов.
Такого же мнения придерживается и легенда финских прыжков с трамплина Янне Ахонен. «Когда спортсмен говорит, что не знал, что выступал в модифицированном комбинезоне, - это полная чушь», - резко высказался он в эфире финского телевидения.
«Ни один спортсмен не станет прыгать на таком важном соревновании в экипировке, которую не знает досконально. Даже если он не в курсе, что именно изменили в его снаряжении, надев комбинезон, он почувствует разницу», - добавил пятикратный чемпион мира.
То же самое заявил и Андреас Веллингер, занявший второе место на нормальном трамплине на чемпионате мира в Тронхейме вслед за Линдвиком. «Если я надеваю прыжковый комбинезон и чувствую, что что-то изменилось, я сразу спрашиваю, что было изменено», - сказал он в интервью ServusTV.