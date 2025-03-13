Итог скандала с комбинезонами: FIS ужесточил правила

Скандал вспыхнул после соревнований на большом трамплине. Чемпион мира на нормальном трамплине Мариус Линдвик завоевал серебро, а Йоханн Андре Форфанг финишировал четвертым. Однако вскоре после завершения соревнований оба норвежца были дисквалифицированы.

Причиной стала подача протеста сборными Польши, Австрии и Словении. Поводом для него послужило видео, распространившееся в интернете, на котором портные сборной Норвегии вшивают в комбинезоны своих спортсменов усиливающие шнуры.

Хотя первый протест был отклонен FIS, последующая проверка установила, что комбинезоны Форфанга и Линдвика действительно не соответствовали требованиям.

Из-за мошенничества FIS объявила командам во вторник, что, хотя спортсмены могли выбрать себе из акцептированных на сезон десяти комбинезонов, до конца сезона Кубка мира они смогут использовать только один костюм.

Хотя каждый спортсмен может выбрать один запасной костюм, его использование допускается только в том случае, если основной костюм поврежден и не подлежит ремонту.

Инспекторы FIS проверят выбранные комбинезоны перед началом этапа Кубка мира, а затем заберут их на хранение. Спортсменам будут выдавать комбинезоны за 30 минут до начала каждого соревнования, а прыжковое снаряжение должно быть возвращено в FIS не позднее, чем через 30 минут после окончания соревнования.

В этом году у прыгунов с трамплина запланировано еще четыре соревнования: в Осло, Викерсунде, Лахти и на завершающем сезон горнолыжном спуске Планица.