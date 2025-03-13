На расхваливание эстонского фосфорита в Канаде потратили годовую зарплату высокопоставленного чиновника

«Впервые у Эстонии на выставке был свой стенд, который вызвал большой интерес, поскольку страна может не только представить теоретические знания, но и на практике показать, как проходит переработка редкоземельных металлов, например, на принадлежащем канадской компании Neo Performance Materials заводе Silmet, а также на новом заводе по производству постоянных магнитов, который откроется в Нарве в этом году», - объяснила Алендер.