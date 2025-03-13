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На расхваливание эстонского фосфорита в Канаде потратили годовую зарплату высокопоставленного чиновника

Перевод: Ева Ойжинская
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На выставке технологий горнодобывающей промышленности у совместного стенда от Эстонии позируют (слева направо): заместитель директора по глобальному развитию бизнеса EISA Тоомас Мельтсас, генеральный директор EISA Йоонас Вянто, Калев Руберг (NBK Mining Institute), доцент Таллиннского технического университета Аллан Нийду, министр климата Йоко Алендер, генеральный директор Эстонской геологической службы Сирли Сипп Кулли, эксперт EISA по научно-исследовательской деятельности и индустриализации Кати Конги, представитель Таллиннского технического университета Карин Кяэр и исполнительный директор BiotaTec Прийт Йыэрс.
На выставке технологий горнодобывающей промышленности у совместного стенда от Эстонии позируют (слева направо): заместитель директора по глобальному развитию бизнеса EISA Тоомас Мельтсас, генеральный директор EISA Йоонас Вянто, Калев Руберг (NBK Mining Institute), доцент Таллиннского технического университета Аллан Нийду, министр климата Йоко Алендер, генеральный директор Эстонской геологической службы Сирли Сипп Кулли, эксперт EISA по научно-исследовательской деятельности и индустриализации Кати Конги, представитель Таллиннского технического университета Карин Кяэр и исполнительный директор BiotaTec Прийт Йыэрс. Фото: Peeter Põldre

Поездка министра климата Йоко Алендер (Партия реформ) вместе с делегацией на выставку технологий горнодобывающей промышленности в Канаде обошлась более чем в 59 000 евро. По словам Алендер, на выставке удалось подчеркнуть перспективы использования фосфорита и редкоземельных металлов.

«Впервые у Эстонии на выставке был свой стенд, который вызвал большой интерес, поскольку страна может не только представить теоретические знания, но и на практике показать, как проходит переработка редкоземельных металлов, например, на принадлежащем канадской компании Neo Performance Materials заводе Silmet, а также на новом заводе по производству постоянных магнитов, который откроется в Нарве в этом году», - объяснила Алендер.

В Эстонии редкоземельные металлы можно добывать только вместе с фосфоритом. Хотя решение о разработке месторождений еще не принято и даже исследования фосфорита не завершены, делегация рекламировала Эстонию как страну с доступными запасами.

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