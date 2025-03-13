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Департамент соцстрахования: РФ каждый день пытается перевести деньги на пенсии

Редактор: rus.postimees.ee
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Деньги.
Деньги. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Из-за непоступления платежей от России почти четыре тысячи российских пенсионеров, проживающих в Эстонии, все еще не получили свою часть пенсии, пишет Rus.ERR.

В Департаменте социального страхования заверили, что Эстония выполнила свои договорные обязательства, однако российский Пенсионный фонд пока не смог осуществить банковские переводы со своей стороны.

То, что деньги до сих пор не поступили, 13 марта в утреннем эфире телеканала ETV+ подтвердил и эксперт по вопросам пенсий и семейных пособий Департамента социального страхования Артур Панов.

«По положению на утро 13 марта мы деньги до сих пор не получили, но у российской стороны есть еще две недели, чтобы отправить денежные средства, не нарушая договор. Они пытаются это делать каждый день, но, к сожалению, российские банки отклоняют этот платеж, хотя Swedbank деньги принимает», - поделился информацией Панов.

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