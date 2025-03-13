В Харьюмаа перевернулся автобус с пассажирами

В 7:27 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Мадизе на шоссе Палдиски - Падизе в волости Ляэне-Харью автобус съехал с дороги. В момент аварии в автобусе находились четыре человека, включая водителя, сообщил BNS представитель Пыхьяского спасательного центра.

Когда полиция, спасатели из Палдиски и бригада скорой помощи прибыли на место аварии, автобус лежал в кювете на боку. Трое человек сумели выбраться самостоятельно, один из пассажиров получил травмы и лежал в салоне автобуса. Спасатели извлекли пострадавшего и передали его медикам.