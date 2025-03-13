Когда недвижимость не продается, цену снижают. Государство поступает наоборот

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) осенью прошлого года выставила на аукцион участок земли Lammi, 13, расположенный в Ихасте, рядом с Восточной окружной дорогой, по начальной цене 1 150 000 евро. Однако аукцион провалился, так как не поступило ни одного предложения. Теперь недвижимость снова выставлена на торги, но уже по более высокой цене, чем ранее.
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Новая стартовая цена для оставшегося без покупателя земельного участка площадью 25 010 м2 в Ихасте составляет 1 250 000 евро.