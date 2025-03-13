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Когда недвижимость не продается, цену снижают. Государство поступает наоборот

Перевод: Вера Копти
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Если ехать из города, то перед кольцевой развязкой слева находится тот самый злополучный участок земли в Ихасте, выставленный на аукцион уже в третий раз.
Если ехать из города, то перед кольцевой развязкой слева находится тот самый злополучный участок земли в Ихасте, выставленный на аукцион уже в третий раз. Фото: Kristjan Teedema

Riigi Kinnisvara AS (RKAS)  осенью прошлого года выставила на аукцион участок земли Lammi, 13, расположенный в Ихасте, рядом с Восточной окружной дорогой, по начальной цене 1 150 000 евро. Однако аукцион провалился, так как не поступило ни одного предложения. Теперь недвижимость снова выставлена на торги, но уже по более высокой цене, чем ранее.

Новая стартовая цена для оставшегося без покупателя земельного участка площадью 25 010 м2 в Ихасте составляет 1 250 000 евро.

Откуда взялась такая разница в цене - 100 000 евро? «В интересах государства максимизировать возможный доход», - ответил руководитель по развитию продаж RKAS Марко Кюннапас и уточнил, что участок Ламми, 13 продается на самом деле уже в третий раз.

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