Когда недвижимость не продается, цену снижают. Государство поступает наоборот

Если ехать из города, то перед кольцевой развязкой слева находится тот самый злополучный участок земли в Ихасте, выставленный на аукцион уже в третий раз.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) осенью прошлого года выставила на аукцион участок земли Lammi, 13, расположенный в Ихасте, рядом с Восточной окружной дорогой, по начальной цене 1 150 000 евро. Однако аукцион провалился, так как не поступило ни одного предложения. Теперь недвижимость снова выставлена на торги, но уже по более высокой цене, чем ранее.