В контексте дальнейшего развития событий было организовано очень важное медийное мероприятие с участием президента России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Путин пытается показать всем, что он победитель
Россия пытается внедрить в западные СМИ информацию о том, что российский президент предпочел бы отклонить предложение о прекращении огня.
Кроме того, в СМИ просачиваются документы, свидетельствующие об очень агрессивных требованиях России по заключению мирного договора и о намерениях продолжить войну в ближайшие годы.
Чиновники, отвечающие за внешние связи России, подтверждают лишь, что встречи с представителями США могут состояться в ближайшие дни.
В контексте дальнейшего развития событий было организовано очень важное медиамероприятие с участием президента России.
Вчера российские телеканалы показали сюжет, в котором президент России, одетый в военную форму, посетил командный пункт российских подразделений, воюющих в Курской области (якобы). Там президента лично принял начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Герасимов.
Затем можно было увидеть президента России, над картой отдающего приказ российским подразделениям вторгнуться через границу в Сумскую область Украины, чтобы создать там буферную зону. Отдельно он приказал обращаться с украинскими солдатами, захваченными в плен в Курской области, как с террористами.
В последние дни в СМИ широко распространилось мнение, что украинские войска вывели большую часть оккупированных территорий в Курской области, чтобы дать российскому президенту мотивацию в целом принять предложение о прекращении огня.
Вчерашнее выступление СМИ является совершенно исключительным, поскольку президент России не позиционировал себя как прямого военного руководителя военной операции на протяжении всей агрессии против Украины.
Таким образом, обнародованное вчера видео призвано продемонстрировать, что президент России добился значительной победы в войне над украинскими войсками в Курске.
До сих пор российский президент вообще избегал высказываний по вопросу Курска. В данном случае не столь важно, что вся Курская операция представляет собой крупный провал российской армии и политического руководства.
Российский президент воспользовался моментом, чтобы создать визуальное впечатление огромного военного давления на Украину. Это создает предпосылки для дальнейшего сообщения, что прекращение огня будет заключено в результате российского военного давления и на российских условиях.
По мнению России, прекращение огня должно дать возможность российским военным восстановить силы, провести крупные наступательные операции и обеспечить существенное ослабление сопротивления украинской армии и общества в условиях прекращения огня.
России недостаточно одного этого телешоу, и в обмен на прекращение огня, по крайней мере на начальном этапе, она наверняка потребует чего-то очень важного.
Ей необходимо воссоздать видимую военную угрозу, чтобы добиться каких-либо результатов в последующих мирных переговорах. Поэтому можно предположить, что в обмен на прекращение огня будет потребовано нечто большее, например, снятие (части) санкций, прекращение вооружения украинской армии и т. д.
Правительство Украины, по-видимому, обеспокоено тем, что среди украинского народа укрепляется мнение, что война скоро закончится, и поэтому на разных уровнях предпринимаются попытки объяснить, что соглашение о прекращении огня еще не достигнуто и что даже во время прекращения огня необходимо прикладывать большие усилия с точки зрения национальной обороны.
Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики сообщило, что 14 марта в Пекине пройдут переговоры по ядерной программе Ирана с участием делегаций Китая, России и Ирана.
Верховный религиозный лидер Ирана Али Хаменеи также подтвердил свой отказ от проведения прямых переговоров с США. Таким образом, организованные КНР переговоры являются прямым ответом на давление США на Иран, чтобы начать двусторонние переговоры по иранской ядерной программе.
Взрывы на территории России и Украины
Сообщения об атаках украинских беспилотников поступали из Воронежа (к югу от Москвы) и Ростова-на-Дону (юг России, на Азовском море).
На основании различной информации можно предположить, что в последние дни атаки беспилотников используются с целью вывести из строя инфраструктуру нефте- и газопроводов.
Кроме того, поступали сообщения о полетах украинских беспилотников в нескольких других местах в глубинке России, однако никакой дополнительной информации о судьбе этих беспилотников не поступало. Минобороны России заявило об уничтожении украинских беспилотников над шестью регионами России.
Россия продолжает ночные атаки с использованием иранских беспилотников. Основными целями по-прежнему остаются крупные города, расположенные вблизи линии фронта, где для поражения дронов остается меньше времени.
Цель атак, по-видимому, состоит в том, чтобы просто наносить удары по чему-либо ради возможности показать ущерб по телевидению.
Ситуация на фронте
Количество атак российской армии в целом значительно сократилось. Российские военные вновь пытаются перехватить инициативу на юге Донбасса.
В Курской области украинские части отступили из города Суджа и оставались на позициях вблизи города, по крайней мере, на первом этапе. Украинские подразделения контролируют меньшую часть территории в Курской области, недалеко от границы с Украиной.
Российские подразделения жалуются на то, что их позиции подвергаются очень ожесточенному обстрелу. Российская армия также пыталась в некоторых местах проникнуть на территорию Украины, но в основном это были небольшие диверсионные группы, которые не имели успеха.
На Харьковском направлении происходили локальные позиционные бои.
На Купянском направлении волна атак российских подразделений вновь спадает, и они уступили часть позиций украинской армии.
Темпы атак в направлении Лимана также замедлились.
Интенсивность атак российской армии в направлении Северска возросла, однако успеха достигнуто не было. В целом ситуация по всему фронту остается прежней.
В районе Бахмута российская армия продолжает весьма интенсивные атаки в районе Торецка с целью вернуть свои позиции. Вчера им это не удалось. Похоже, что в настоящее время резервов для наступления на Часов Яр недостаточно.
На Покровском направлении российские войска пытаются восстановить прежний темп наступления, однако вчера им не удалось продвинуться вперед.
К юго-западу от Донецка наступательные действия российской армии относительно малоинтенсивны, и ситуация не меняется.
На южном фронте продолжались атаки в направлении Гуляйполя и Орехова, но боевые действия шли довольно вяло.