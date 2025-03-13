Райнер Сакс Путин пытается показать всем, что он победитель

Таким образом, обнародованное вчера видео призвано продемонстрировать, что президент России добился значительной победы в войне над украинскими войсками в Курске.

До сих пор российский президент вообще избегал высказываний по вопросу Курска. В данном случае не столь важно, что вся Курская операция представляет собой крупный провал российской армии и политического руководства.

Российский президент воспользовался моментом, чтобы создать визуальное впечатление огромного военного давления на Украину. Это создает предпосылки для дальнейшего сообщения, что прекращение огня будет заключено в результате российского военного давления и на российских условиях.

По мнению России, прекращение огня должно дать возможность российским военным восстановить силы, провести крупные наступательные операции и обеспечить существенное ослабление сопротивления украинской армии и общества в условиях прекращения огня.

России недостаточно одного этого телешоу, и в обмен на прекращение огня, по крайней мере на начальном этапе, она наверняка потребует чего-то очень важного.

Ей необходимо воссоздать видимую военную угрозу, чтобы добиться каких-либо результатов в последующих мирных переговорах. Поэтому можно предположить, что в обмен на прекращение огня будет потребовано нечто большее, например, снятие (части) санкций, прекращение вооружения украинской армии и т. д.