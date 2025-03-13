Конец войны близок? Почему Украине и России так сложно достичь мира

Но тогда страны, которых Украина хотела бы видеть гарантами, без энтузиазма смотрели на перспективу подписаться на потенциальное вступление в войну против России. Изменилась ли их позиция за три года большой войны, неясно.

Во время недавнего визита в Лондон Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины стала бы «сильная армия». Джон Лаф, бывший представитель НАТО в Москве, согласился с этим - по его словам, лучшим инструментом сдерживания ради сохранения мира остается укрепление вооруженных сил Украины и создание линий обороны.

Европейские лидеры обещают продолжать военную поддержку Киева вне зависимости от позиции США. Но неясно, устроит ли это Кремль, который как минимум в начале вторжения требовал значительного сокращения численности украинской армии и называл «демилитаризацию» страны одной из главных целей.

Вопрос о том, на какие компромиссы готова пойти Россия, тоже остается открытым. На недавней встрече с членами семей участников войны Владимир Путин пообещал, что Россия «не отдаст своего» в Украине.

Дональд Трамп грозит Москве усилением санкций, если та не пойдет на уступки. Но каких именно уступок, помимо прекращения огня, Вашингтон ожидает от Кремля, неизвестно. Отчасти это связано с тем, что на данный момент непонятно, чего в целом новая американская администрация ожидает от отношений с Москвой.

«Какова цель США - нормализация отношений с Россией? И в этом случае прекращение огня надо воспринимать как ступень на пути к этой цели? - рассуждает Сэм Чарап. - Или цель именно в остановке боевых действий, а нормализация отношения - это способ достичь этой остановки? Мы просто не знаем ответа на этот вопрос».