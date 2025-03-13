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Исследование: жители Эстонии, хранящие деньги на своих счетах, с каждым днем становятся беднее

Редактор: rus.postimees.ee
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Копилка. Иллюстративное фото
Копилка. Иллюстративное фото Фото: Africa Studio/Shutterstock

Согласно результатам опроса, недавно проведенного Kantar EMOR, более половины, а именно 57% жителей Эстонии, держат свои сбережения на обычном банковском счете, где они, по сути, не зарабатывают процентов, и, таким образом, их накопления не защищены от инфляции.

Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, заказавшего исследование, считает, что в последние годы, в среде высокой инфляции, люди стали лучше понимать необходимость разумно управлять своими сбережениями, но от идеала мы все еще очень далеки.

«Хорошая новость состоит в том, что боле чем четыре пятых людей имеют сбережения, а плохая в том, что более половины этих людей не занимается управлением своими деньгами активно», – прокомментировала результаты исследования Пехтер.

82% респондентов подтвердили, что у них есть сбережения, а 18% признались, что сбережений у них нет. Почти шестая часть респондентов имеет сбережения менее 1000 евро, а более трети - менее 5000 евро. Примерно одинаковое количество людей - по 14% респондентов - имеют соответственно сбережения в размере 5-10 тысяч евро, 10-25 тысяч евро или более 25 тысяч евро.

Наиболее распространённой причиной, по которой деньги хранятся на расчетном счете или наличными, а не вносятся на сберегательный или накопительный вклад, является слишком низкая процентная ставка. 

«Совершенно очевидно, что возможность заработать около 3% в год на первый взгляд кажется слишком скромной, но ведь все понимают, что это все же на 3% больше, чем ничего. На самом деле, инфляция съедает лежащие без движения сбережения точно также, откусывая проценты по крохотному кусочку за раз», – сказала Пехтер.

«Различия в отношении к сберегательным продуктам в первую очередь отражают опыт или его отсутствие», – сказала Пехтер, по словам которой, 27% респондентов, не имеющих накопительного счета, мотивировали это тем, что предпочитают иметь быстрый доступ к своим сбережениям, и 26% – тем, что они недостаточно знают об этих продуктах.

«То, что эти группы респондентов практически совпадают, вполне логично, поскольку одна из общих черт услуг сберегательных вкладов, предлагаемых разными банками, заключается в том, что деньгами можно снова воспользоваться всего через несколько дней», - привела Пехтер пример неосведомленности потребителей.

Фирма Kantar EMOR проводила исследование по заказу Bigbank в четвёртом квартале прошлого года, и в Эстонии в нём приняли участие 1025 человек.

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