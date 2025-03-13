Исследование: жители Эстонии, хранящие деньги на своих счетах, с каждым днем становятся беднее

Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, заказавшего исследование, считает, что в последние годы, в среде высокой инфляции, люди стали лучше понимать необходимость разумно управлять своими сбережениями, но от идеала мы все еще очень далеки.

«Хорошая новость состоит в том, что боле чем четыре пятых людей имеют сбережения, а плохая в том, что более половины этих людей не занимается управлением своими деньгами активно», – прокомментировала результаты исследования Пехтер.

82% респондентов подтвердили, что у них есть сбережения, а 18% признались, что сбережений у них нет. Почти шестая часть респондентов имеет сбережения менее 1000 евро, а более трети - менее 5000 евро. Примерно одинаковое количество людей - по 14% респондентов - имеют соответственно сбережения в размере 5-10 тысяч евро, 10-25 тысяч евро или более 25 тысяч евро.

Наиболее распространённой причиной, по которой деньги хранятся на расчетном счете или наличными, а не вносятся на сберегательный или накопительный вклад, является слишком низкая процентная ставка.

«Совершенно очевидно, что возможность заработать около 3% в год на первый взгляд кажется слишком скромной, но ведь все понимают, что это все же на 3% больше, чем ничего. На самом деле, инфляция съедает лежащие без движения сбережения точно также, откусывая проценты по крохотному кусочку за раз», – сказала Пехтер.

«Различия в отношении к сберегательным продуктам в первую очередь отражают опыт или его отсутствие», – сказала Пехтер, по словам которой, 27% респондентов, не имеющих накопительного счета, мотивировали это тем, что предпочитают иметь быстрый доступ к своим сбережениям, и 26% – тем, что они недостаточно знают об этих продуктах.

«То, что эти группы респондентов практически совпадают, вполне логично, поскольку одна из общих черт услуг сберегательных вкладов, предлагаемых разными банками, заключается в том, что деньгами можно снова воспользоваться всего через несколько дней», - привела Пехтер пример неосведомленности потребителей.

Фирма Kantar EMOR проводила исследование по заказу Bigbank в четвёртом квартале прошлого года, и в Эстонии в нём приняли участие 1025 человек.