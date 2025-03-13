Россия передала США список требований, выполнение которых, по мнению Москвы, необходимо для заключения соглашения о прекращении войны в Украине и перезапуска отношений с Вашингтоном. Об этом агентству Reuters сообщили два осведомленных источника.
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Источники: Россия передала США свои требования для завершения войны в Украине
В то же время остается неясным, что именно включает в себя этот список требований и готова ли Москва вести переговоры с Украиной еще до их выполнения. По данным Reuters, российские и американские чиновники обсуждали условия последние три недели - как на личных встречах, так и в ходе онлайн-переговоров.