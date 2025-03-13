Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Колонка Postimees Главный урок чрезвычайной ситуации

Перевод: Вера Копти
Copy
Коронавирус.
Коронавирус. Фото: Shutterstock
  • Для Эстонии дата jобъявления чрезвычайной ситуации имеет зловещее значение
  • Введенные в Эстонии ограничения были средней степени жесткости
  • Правительство использовало свои полномочия достаточно ответственно

Пять лет назад, 12 марта, правительство объявило в Эстонии первую и пока единственную чрезвычайную ситуацию со времен восстановления независимости. Начался коронакризис. На следующий день аналогичное решение принял президент США Дональд Трамп. Вслед за ними режим ЧП ввели многие страны мира: кадры из переполненных итальянских больниц не оставляли сомнений в серьезности угрозы.

Для Эстонии эта дата имеет зловещее значение. 12 марта 1934 года глава государства Константин Пятс ввел в стране чрезвычайное положение, которое привело к запрету политических свобод и установлению авторитарного режима. Это ограничение прав и свобод стало одной из причин последующих событий, в результате которых Эстония в конце десятилетия потеряла независимость.

С позиции сегодняшнего дня очевидно, что привычные нам свободы не являются чем-то само собой разумеющимся. Их можно утратить, если не проявлять должной бдительности.

По жесткости ограничений Эстония оказалась в среднем ряду. Самый мягкий режим выбрала Швеция, где главный эпидемиолог Андерс Тегнелл позволил оставить открытыми уличные кафе и рестораны. В то же время в Испании людям фактически предписали домашний арест, разрешив покидать дом лишь по одиночке - за покупками, в аптеку или на прогулку с собакой.

На улицах испанских городов патрулировали солдаты. В горах Андалусии мэр городка Компета Пепе Мояно с энтузиазмом позировал на фоне бронетехники и вооруженных солдат, а в своем кабинете проводил кризисные совещания в окружении военных. Но для испанцев, помнивших времена диктатуры, это оказалось слишком. Политические силы, еще недавно находившиеся в конфликте, договорились сместить Мояно и временно передавать пост мэра представителям разных партий до проведения выборов.

С позиции сегодняшнего дня очевидно, что привычные нам свободы не являются чем-то само собой разумеющимся. Их можно утратить, если не проявлять должной бдительности

В панике перед неизвестным вирусом страны Евросоюза первыми закрыли границы. «Казалось, что мир сошел с ума и все, о чем мы [с коллегами-эпидемиологами] говорили ранее, полностью забыто», - признавался Андерс Тегнелл спустя несколько месяцев в интервью шведскому радио.

Бывший государственный секретарь Таймар Петеркоп считает, что Эстония справилась с чрезвычайной ситуацией, а правительство использовало свои полномочия ответственно. Действительно, задним числом можно сказать, что некоторые меры оказались чрезмерными.

Но в качестве смягчающего обстоятельства можно отметить, что тогда мы еще слишком мало знали о вирусе. А когда китайцы в экстренном порядке строили новые больницы, трудно было сохранять спокойствие. В таких случаях действует народная мудрость: «Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть».

Важно, чтобы мы извлекли из этой ситуации главный урок: как действовать в кризисной обстановке, не прибегая к излишним ограничениям личных свобод.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх