Колонка Postimees Главный урок чрезвычайной ситуации

Для Эстонии эта дата имеет зловещее значение. 12 марта 1934 года глава государства Константин Пятс ввел в стране чрезвычайное положение, которое привело к запрету политических свобод и установлению авторитарного режима. Это ограничение прав и свобод стало одной из причин последующих событий, в результате которых Эстония в конце десятилетия потеряла независимость.

С позиции сегодняшнего дня очевидно, что привычные нам свободы не являются чем-то само собой разумеющимся. Их можно утратить, если не проявлять должной бдительности.

По жесткости ограничений Эстония оказалась в среднем ряду. Самый мягкий режим выбрала Швеция, где главный эпидемиолог Андерс Тегнелл позволил оставить открытыми уличные кафе и рестораны. В то же время в Испании людям фактически предписали домашний арест, разрешив покидать дом лишь по одиночке - за покупками, в аптеку или на прогулку с собакой.

На улицах испанских городов патрулировали солдаты. В горах Андалусии мэр городка Компета Пепе Мояно с энтузиазмом позировал на фоне бронетехники и вооруженных солдат, а в своем кабинете проводил кризисные совещания в окружении военных. Но для испанцев, помнивших времена диктатуры, это оказалось слишком. Политические силы, еще недавно находившиеся в конфликте, договорились сместить Мояно и временно передавать пост мэра представителям разных партий до проведения выборов.