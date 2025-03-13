Десятки аварий: снег и гололед осложнили ситуацию на дорогах

«Количество ДТП этой ночью и утром в три раза превышает вчерашний показатель», – сообщила представитель полиции Керли Вирк.

По словам Вирк, если накануне ночью и утром было зарегистрировано четыре аварии, то сегодня – уже двенадцать.

«К счастью, в большинстве ДТП никто не пострадал», – добавила она.

Самая серьезная авария произошла в четверг утром в 7:27 в Ляэне-Харью в деревне Мадизе на шоссе Палдиски–Падизе.

Автобус, съехав с трассы, опрокинулся в кювет. В момент аварии в салоне находились четыре пассажира и водитель.

79-летняя местная жительница получила травмы при падении и была доставлена в больницу на медицинское обследование. Остальные пассажиры не пострадали.

Полицейские установили, что 53-летний водитель автобуса был трезв и имел действующие водительские права.

В четверг днем в разных регионах Эстонии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха колеблется около нуля.

Департамент транспорта предупреждает водителей и пешеходов о риске гололеда и призывает к осторожности.