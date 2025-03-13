В Лиге чемпионов новый рекорд – «Реал» отличился

Клуб пятый сезон подряд выходит в четвертьфинал и имеет на своем счету 15 побед в этом турнире. Сейчас же «Реал» установил рекорд: он стал первым клубом в истории, которому 40 раз удалось выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Четвертьфинальные пары определены. «Реал» встретится с английским «Арсеналом». Победитель встречи в полуфинале сыграет с победителем матча между французским «Пари Сен-Жермен» и английской «Астон Виллой».

Еще одной парой четвертьфинала стали дортмундская «Боруссия» и испанская «Барселона». Сильнейший из этих клубов встретится в полуфинале с победителем матча между германской «Баварией» и итальянским «Интером».