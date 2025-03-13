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Эстония добивается отсрочки нового суперналога ЕС

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Министр климата Йоко Алендер.
Министр климата Йоко Алендер. Фото: Madis Veltman

Министерство климата Эстонии инициирует переговоры с государствами ЕС о переносе сроков введения второй системы торговли выбросами (ETS 2), охватывающей топливо для зданий и дорожного транспорта. Также страна готова добиваться полной отмены этой инициативы.

Министр климата Йоко Алендер подчеркнула, что Эстония поддерживает достижение климатических целей ЕС, но новые меры должны учитывать экономическую и социальную ситуацию каждой страны. По ее словам, когда директива принималась, влияние войны еще не было до конца осознано.

«Наша цель - сокращение выбросов парниковых газов и движение к климатической нейтральности, но делать это нужно эффективными методами, не создавая чрезмерного давления на домохозяйства и бизнес, особенно в нынешних условиях безопасности», - заявила Алендер.

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