Эстония добивается отсрочки нового суперналога ЕС

Министр климата Йоко Алендер подчеркнула, что Эстония поддерживает достижение климатических целей ЕС, но новые меры должны учитывать экономическую и социальную ситуацию каждой страны. По ее словам, когда директива принималась, влияние войны еще не было до конца осознано.