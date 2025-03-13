Министерство климата Эстонии инициирует переговоры с государствами ЕС о переносе сроков введения второй системы торговли выбросами (ETS 2), охватывающей топливо для зданий и дорожного транспорта. Также страна готова добиваться полной отмены этой инициативы.
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Эстония добивается отсрочки нового суперналога ЕС
Министр климата Йоко Алендер подчеркнула, что Эстония поддерживает достижение климатических целей ЕС, но новые меры должны учитывать экономическую и социальную ситуацию каждой страны. По ее словам, когда директива принималась, влияние войны еще не было до конца осознано.