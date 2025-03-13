Депутаты отказались создать комиссию для оценки рисков ковидных вакцин

Законопроект был связан с обращением, в котором, среди прочего, предлагалось прекратить использование модифицированных мРНК-вакцин от COVID-19, инициировать их отзыв и представить научные доказательства отсутствия риска повреждения ДНК при их применении.

Конституционная комиссия Рийгикогу предложила отклонить законопроект, инициированный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).

За отклонение инициативы проголосовали 40 депутатов, против – 10. Таким образом, законопроект был снят с парламентского рассмотрения.

«Учитывая заявленные в обращении предполагаемые серьезные риски, с точки зрения ответственности Рийгикогу было бы правильным принять решение о создании комиссии для оценки этих угроз и одновременно приостановить использование модифицированных мРНК-вакцин от COVID-19 в Эстонии на время расследования», – отмечалось в пояснительной записке EKRE.

26 ноября прошлого года членам Рийгикогу было направлено обращение специалистов из стран Северной Европы, Балтии и Великобритании, касающееся безопасности и качества модифицированных мРНК-вакцин против коронавируса.

В обращении выражалась серьезная обеспокоенность по поводу последствий использования этих вакцин для населения и содержался призыв к их немедленному прекращению.

В нем также указывалось на три ключевые проблемы, связанные с вакцинами, которые, по утверждению авторов обращения, несут серьезные риски для здоровья.

«Во-первых, вакцины никогда не тестировались на их способность блокировать распространение вируса. Во-вторых, они привели к беспрецедентному количеству зарегистрированных побочных эффектов, включая смертельные случаи. Повторный анализ открытых данных показывает, что частота и тяжесть побочных реакций зависят от конкретной партии вакцины. В-третьих, анализ, проведенный рядом независимых ученых, выявил, что флаконы с вакцинами компаний Pfizer и Moderna содержат плазмидную ДНК в различных и избыточных количествах», – указывалось в пояснительной записке к законопроекту.