Дебаты в Европарламенте: замороженные активы РФ конфискуют?

Юридические аргументы против конфискации российских активов не выдерживают критики, уверен французский депутат-социалист Рафаэль Глюксманн. «России в любом случае придется выплачивать репарации: таким образом, это будет ее авансовым платежом. Единственная причина нашего бездействия - политическая слабость, и это прекрасно понимают в Москве и Вашингтон», - отметил Глюксманн.

«Этическое и моральное обязательство» перед Украиной

Конфискация российских денег неизбежна, как парадигма романа Достоевского «Преступление и наказание», считает литовский евродепутат-либерал Пятрас Ауштрявичюс. «Незаконная агрессивная война России против Украины, а также потери и ущерб, нанесенные Украине и ее народу, являются поводом для выплаты репараций российской стороны. Международное право выступает за это обязательство», - настаивает политик.

Его поддержал представитель «Зеленых», финский евродепутат Вилле Ниинистё, назвавший конфискацию российских активов «этическим и моральным обязательством» перед Украиной. От также подчеркнул, что масштабы ущерба, нанесенного Россией, превышают сумму в 210 миллардов евро, «хранящихся в Европе».

Даже представитель крайней правой политической группы «Патриоты за Европу», испанский евродепутат Херман Терч высказался за идею конфискации. По его словам, Россия нанесла Украине «колоссальные разрушения», и потому существует «явная необходимость» взыскать с Москвы ее активы «за агрессию, которая, как мы знаем, никогда не будет наказана должным образом».

«ЕС может погрязнуть в юридической трясине»

Осторожно подходить к вопросу конфискации российских активов призвал нидерландский евродепутат от группы консерваторов Йохан Ван Овертвельдт. По его мнению, «изъятие этих ресурсов - сложная операция во всех отношениях, сопряженная со множеством неопределенностей». Политик опасается, что этот шаг может втянуть депозитарий Euroclear, в котором хранятся замороженные российские активы, «в юридическую трясину, и это будет иметь катастрофические последствия» для экономической и финансовой стабильности ЕС.