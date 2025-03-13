Конфискация замороженных активов РФ, хранящихся в европейских банках, - это моральное обязательство перед Украиной или шаг с катастрофическими последствиями? Об этом шла речь во время дебатов в Европарламенте, пишет Deutsche Welle.
Дебаты в Европарламенте: замороженные активы РФ конфискуют?
Агрессивная война, развязанная Россией против Украины, повлекла за собой разрушения и ущерб огромных масштабов. Согласно оценке Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и правительства Украины, по состоянию на конец 2024 года, общая стоимость восстановления Украины составляла 524 миллиарда долларов.
Этот колоссальный счет должен быть выставлен России, начавшей агрессивную войну против Украины, уверены евродепутаты, принявшие участие в дебатах «Замороженные российские активы», которые состоялись в Европарламенте в среду, 12 марта. Резолюция будет вынесена на голосование во время следующего сессионного заседания ЕП.
Еврокомиссия продолжает поиск правовых решений
Большинство выступающих высказались за полную конфискацию российских активов, замороженных на счетах европейских банках, в пользу Украины. Они обратились к Еврокомиссии с просьбой предоставить полную оценку правовых аспектов такого шага. А также призвали европейские страны, которые боятся нарушить международную норму суверенного иммунитета государства, распространяющегося и на его активы, действовать решительно. «Путин разрушает Украину. И платить должен он, а не украинский народ», - заявил датский депутат от группы социалистов Нильс Фульсанг.
В рамках санкций, введенных ЕС в отношении России из-за войны против Украины в феврале 2022 года, в государствах-членах союза были заморожены активы Центробанка РФ на сумму 210 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристофа Хансена, принявшего участие в дебатах от имени Еврокомиссии, эта сумма составляет основную часть российских активов, замороженных на Западе.
Дискуссии об их конфискации с целью поддержки Украины в ЕС продолжаются уже не первый год. Но пока что европейские столицы согласились использовать для этих целей лишь доходы от замороженных активов Центробанка РФ, составляющие примерно 3 миллиарда евро в год.
В некоторых европейский столицах опасаются, что конфискация суверенных активов иностранного государства может негативно повлиять на стабильность финансового рынка и отпугнуть инвесторов. Но дискуссия по этому вопросу между европейскими правительствами и международными партнерами ЕС продолжается. «Еврокомиссия остается открытой для обсуждения любых юридически и финансово обоснованных вариантов продолжения давления на Россию с целью прекращения агрессивной войны», - заверил еврокомиссар Хансен.
«Авансовый платеж в счет будущих репараций»
Но многие депутаты, выступавшие во время дебатов, считают, что правовых оснований для конфискации российских активов существует достаточно. Немецкий евродепутат от Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler) напомнил, что «статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния Комиссии ООН по международному праву предусматривают, что ответственное государство обязано полностью возместить ущерб», причиненный действиями, нарушающими международные правовые нормы.
Генассамблея ООН также признала, что Россия должна нести правовую ответственность за свои международно-противоправные действия, включая возмещение ущерба, подчеркнул Галер. «Россия нанесла ущерб не только Украине, но и нам в виде расходов на этот агрессивный акт, так что мы вправе требовать от России его возместить», - заявил евродепутат.
Юридические аргументы против конфискации российских активов не выдерживают критики, уверен французский депутат-социалист Рафаэль Глюксманн. «России в любом случае придется выплачивать репарации: таким образом, это будет ее авансовым платежом. Единственная причина нашего бездействия - политическая слабость, и это прекрасно понимают в Москве и Вашингтон», - отметил Глюксманн.
«Этическое и моральное обязательство» перед Украиной
Конфискация российских денег неизбежна, как парадигма романа Достоевского «Преступление и наказание», считает литовский евродепутат-либерал Пятрас Ауштрявичюс. «Незаконная агрессивная война России против Украины, а также потери и ущерб, нанесенные Украине и ее народу, являются поводом для выплаты репараций российской стороны. Международное право выступает за это обязательство», - настаивает политик.
Его поддержал представитель «Зеленых», финский евродепутат Вилле Ниинистё, назвавший конфискацию российских активов «этическим и моральным обязательством» перед Украиной. От также подчеркнул, что масштабы ущерба, нанесенного Россией, превышают сумму в 210 миллардов евро, «хранящихся в Европе».
Даже представитель крайней правой политической группы «Патриоты за Европу», испанский евродепутат Херман Терч высказался за идею конфискации. По его словам, Россия нанесла Украине «колоссальные разрушения», и потому существует «явная необходимость» взыскать с Москвы ее активы «за агрессию, которая, как мы знаем, никогда не будет наказана должным образом».
«ЕС может погрязнуть в юридической трясине»
Осторожно подходить к вопросу конфискации российских активов призвал нидерландский евродепутат от группы консерваторов Йохан Ван Овертвельдт. По его мнению, «изъятие этих ресурсов - сложная операция во всех отношениях, сопряженная со множеством неопределенностей». Политик опасается, что этот шаг может втянуть депозитарий Euroclear, в котором хранятся замороженные российские активы, «в юридическую трясину, и это будет иметь катастрофические последствия» для экономической и финансовой стабильности ЕС.