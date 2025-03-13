Хенри Дрелл покинул G-Лигу и присоединился к клубу Европы

«Тенерифе» делит 2-е место в испанской лиге, а в групповом этапе Лиги чемпионов после четырёх туров имеет полный успех и обеспечено первое место для выхода в четвертьфинал. Таким образом, клуб является одним из сильнейших в Старом Свете. В конце прошлого десятилетия в «Тенерифе» недолго играл другой эстонский баскетболист, Янари Йыэсаар.

После 22 туров в испанской лиге лидирует мадридский «Реал», имеющий 18 побед. «Тенерифе», находящийся в хорошей форме, вместе с «Малагой» (Unicaja) набрал всего на одну победу меньше. «Валенсия» отстает на одну победу, а следующие команды уже имеют отставание в четыре победы. Таким образом, «Тенерифе» уверенно движется не только к плей-офф, но и к получению домашнего преимущества в первом раунде.

В национальной лиге команда выиграла шесть матчей подряд. В минувшие выходные была одержана выездная победа над «Барселоной» со счётом 95:92. Одним из лидеров команды является неутомимый ветеран, 42-летний бразильский разыгрывающий Марселино Уэртас, который, например, в игре против «Барселоны» набрал 19 очков и сделал 15 передач!

В предстоящее воскресенье «Тенерифе» на выезде сыграет с клубом Кристьяна Кулламяэ «Бильбао Баскет».

Дрелл проводил отличный сезон в фарм-клубе «Портленд Трейл Блейзерс» — Rip City. Он набирал в среднем 17,1 очка, 7,7 подборов, 3,2 передачи и 1 перехват. В нескольких играх Дрелл набрал 30 очков и более.

Дрелл пытался в последние годы строить карьеру в США. Прошлой весной он стал вторым эстонцем, который вышел на площадку в НБА, сыграв за команду «Чикаго Буллс» в четырёх играх. Несколько сезонов он находился в составе их фарм-клуба «Уинди-Сити Буллс».

В Европе Дрелл ранее играл в «Бамберге» (2016–2019), «Песаро» (2019–2021) и недолгое время во Франции в «Роанне» (2023).