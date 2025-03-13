Министерство юстиции может предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры об аренде тюремных мест в Эстонии.
Тюремные места в аренду? Правительству идея нравится
Правительство страны дало зеленый свет идее аренды тюремных помещений в Эстонии.
Министерство юстиции и цифровых технологий может предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры по этому вопросу.
Однако не факт, что переговоры приведут к заключению кого-то либо соглашения с зарубежными партнерами.
Окончательное решение о подписании международного контракта примет Рийгикогу.
«У нас есть два варианта для Тартуского тюрьмы: либо закрыть ее вообще, либо предложить людям Южной Эстонии хорошие рабочие места и значительно укрепить сотрудничество в области безопасности с другими странами НАТО», - говорит министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.
Как указывает Пакоста, условия содержания заключенных в эстонских тюрьмах признаны на международном уровне и соответствуют строгим стандартам.
«У нас есть хорошо подготовленные высококвалифицированные сотрудники, методы работы, ориентированные на защиту прав человека, и очень современная инфраструктура. Работа тюремной службы играет важную роль в обеспечении внутренней безопасности Эстонии», - отмечает министр.
«Ресурсы тюремной службы можно эффективно использовать для укрепления союзнических отношений. Аренда тюремных мест также является способом создания рабочих мест и возможностью контролировать государственные расходы и доходы», - рассуждает Пакоста.
Проведенный ранее анализ подтвердил, что аренда тюремных мест в Эстонии является юридически возможной, практически осуществимой и экономически целесообразной.
При принятии дальнейших решений важно придерживаться прагматичного подхода, ориентированного на безопасность, считает министр.
Аренда тюремных мест поможет сохранить критический резерв обученного персонала и инфраструктуры для обеспечения внутренней безопасности, что гарантирует готовность страны к любым кризисам.
При этом аренда тюремных мест должна быть исключительно безопасным решением для Эстонии.
Все заключенные будут возвращены в другие страны, и им не будет предоставлено разрешение на проживание в Эстонии, заверяет Пакоста.
«Мы очень благодарны Швеции и Нидерландам за отличное сотрудничество в ходе предварительных консультаций. Первичный анализ показал, что в повседневной практике есть много общих моментов, которые позволяют наладить совместную работу между странами», - дополняет картину министр юстиции.
На данный момент в Эстонии примерно половина тюремных мест остается незанятой. В прошлом году число заключенных в эстонских тюрьмах сократилось на 164 человека.