Тюремные места в аренду? Правительству идея нравится

Правительство страны дало зеленый свет идее аренды тюремных помещений в Эстонии.

Министерство юстиции и цифровых технологий может предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры по этому вопросу.

Однако не факт, что переговоры приведут к заключению кого-то либо соглашения с зарубежными партнерами.

Окончательное решение о подписании международного контракта примет Рийгикогу.

«У нас есть два варианта для Тартуского тюрьмы: либо закрыть ее вообще, либо предложить людям Южной Эстонии хорошие рабочие места и значительно укрепить сотрудничество в области безопасности с другими странами НАТО», - говорит министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.

Как указывает Пакоста, условия содержания заключенных в эстонских тюрьмах признаны на международном уровне и соответствуют строгим стандартам.

«У нас есть хорошо подготовленные высококвалифицированные сотрудники, методы работы, ориентированные на защиту прав человека, и очень современная инфраструктура. Работа тюремной службы играет важную роль в обеспечении внутренней безопасности Эстонии», - отмечает министр.

«Ресурсы тюремной службы можно эффективно использовать для укрепления союзнических отношений. Аренда тюремных мест также является способом создания рабочих мест и возможностью контролировать государственные расходы и доходы», - рассуждает Пакоста.

Проведенный ранее анализ подтвердил, что аренда тюремных мест в Эстонии является юридически возможной, практически осуществимой и экономически целесообразной.

При принятии дальнейших решений важно придерживаться прагматичного подхода, ориентированного на безопасность, считает министр.

Аренда тюремных мест поможет сохранить критический резерв обученного персонала и инфраструктуры для обеспечения внутренней безопасности, что гарантирует готовность страны к любым кризисам.

При этом аренда тюремных мест должна быть исключительно безопасным решением для Эстонии.

Все заключенные будут возвращены в другие страны, и им не будет предоставлено разрешение на проживание в Эстонии, заверяет Пакоста.

«Мы очень благодарны Швеции и Нидерландам за отличное сотрудничество в ходе предварительных консультаций. Первичный анализ показал, что в повседневной практике есть много общих моментов, которые позволяют наладить совместную работу между странами», - дополняет картину министр юстиции.

На данный момент в Эстонии примерно половина тюремных мест остается незанятой. В прошлом году число заключенных в эстонских тюрьмах сократилось на 164 человека.