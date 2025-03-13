Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Уже этим летом на авиабазе Эмари начнется производство первых отечественных мин

Copy
Продукция Nitrotol OÜ, производящей различные виды мин.
Продукция Nitrotol OÜ, производящей различные виды мин. Фото: Mihkel Maripuu

Министр обороны Ханно Певкур сообщил на пресс-конференции правительства, что в этом году в Эмари начнется производство первых отечественных мин направленного действия.

В прошлом году Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) объявил конкурс на поиск производителя боеприпасов для оборонно-промышленного парка, созданного на военной базе Эмари. В конкурсе приняли участие три компании: Nitrotol OÜ, ESTDEFIN Production OÜ и Estonian Ammunition Plant OÜ. Победителем стал Nitrotol OÜ.

Компания Nitrotol получила в аренду участок площадью почти 8900 квадратных метров на военной базе Эмари и обязалась построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием. Однако Estonian Ammunition Plant оспорила победу в суде и добилась первоначальной судебной защиты. В свою очередь, RKIK добился отмены этой защиты, что позволило заключить контракт с Nitrotol OÜ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх