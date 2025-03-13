Министр обороны Ханно Певкур сообщил на пресс-конференции правительства, что в этом году в Эмари начнется производство первых отечественных мин направленного действия.
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Уже этим летом на авиабазе Эмари начнется производство первых отечественных мин
В прошлом году Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) объявил конкурс на поиск производителя боеприпасов для оборонно-промышленного парка, созданного на военной базе Эмари. В конкурсе приняли участие три компании: Nitrotol OÜ, ESTDEFIN Production OÜ и Estonian Ammunition Plant OÜ. Победителем стал Nitrotol OÜ.