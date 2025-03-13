Уже этим летом на авиабазе Эмари начнется производство первых отечественных мин

В прошлом году Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) объявил конкурс на поиск производителя боеприпасов для оборонно-промышленного парка, созданного на военной базе Эмари. В конкурсе приняли участие три компании: Nitrotol OÜ, ESTDEFIN Production OÜ и Estonian Ammunition Plant OÜ. Победителем стал Nitrotol OÜ.

Компания Nitrotol получила в аренду участок площадью почти 8900 квадратных метров на военной базе Эмари и обязалась построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием. Однако Estonian Ammunition Plant оспорила победу в суде и добилась первоначальной судебной защиты. В свою очередь, RKIK добился отмены этой защиты, что позволило заключить контракт с Nitrotol OÜ.