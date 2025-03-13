Россия отказалась от перемирия в Украиной

​Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам, бывший посол России в США Юрий Ушаков назвал предложение о перемирии с Украиной «временной передышкой для украинских военных».

Помощник Путина уточнил, что России - это не нужно.

«Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего», - сказал Ушаков в интервью российскому телевидению после разговора с советником Трампа по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

Помощник Путина назвал целью Кремля - «долгосрочное мирное урегулирование».

«Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны. Ннаши озабоченности известны. Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», - добавил Ушаков.

Разговор представителей Кремля и Белого дома состоялся по телефону. Сегодня же в Москву прилетел другой советник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

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Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в Москве, что Кремль передал в Вашингтон свои требования по Украине. Они остались прежними: Крым и четыре области Украины целиком в состав РФ, отказ от НАТО и иностранных войск.

На то, что Путин продолжит войну ранее намекнул его пресс-секретарь. Бывший спичрайтер Путина, политолог и политэмигрант Аббас Галлямов в интервью Rus.Postimees выразил уверенность, что Путин будет пытаться давить на Трампа, пока США не накажут его за несговорчивость.

11 марта на переговорах в Саудовской Аравии Киев и Вашингтон согласовали идею 30-дневного перемирия.