Бывший Ленинский музей в Тампере, который был закрыт в ноябре, открылся в этом месяце вновь под названием «Nootti», что отсылает к дипломатическим нотам Финляндии. Когда музей был открыт в 1946 году, сразу после Второй мировой войны, целью его создания было отразить послевоенное братство.

Музей открылся в Тампере, так как именно здесь Ленин и Сталин впервые встретились в качестве молодых коммунистических лидеров. Во времена холодной войны музей стал центром дипломатии, а в 2016 году его перепрофилировали, чтобы он сосредоточился на более широком аспекте истории Советского Союза, а не только на жизни Ленина.