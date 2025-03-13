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Прощай, Ленин! Финский музей в ответ на действия России предпринял решительные шаги

Перевод: Вера Копти
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Скульптура Владимира Ленина в бывшем Ленинском музее в Тампере, который открылся под новым названием.
Скульптура Владимира Ленина в бывшем Ленинском музее в Тампере, который открылся под новым названием. Фото: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Финский музей, ранее посвященный лидеру Советской России Владимиру Ленину, снова открыл свои двери, но под новым названием и с обновленной экспозицией. Музей теперь отражает стремительно изменившиеся отношения между двумя соседними странами после полномасштабного вторжения России в Украину.

Бывший Ленинский музей в Тампере, который был закрыт в ноябре, открылся в этом месяце вновь под названием «Nootti», что отсылает к дипломатическим нотам Финляндии. Когда музей был открыт в 1946 году, сразу после Второй мировой войны, целью его создания было отразить послевоенное братство.

Музей открылся в Тампере, так как именно здесь Ленин и Сталин впервые встретились в качестве молодых коммунистических лидеров. Во времена холодной войны музей стал центром дипломатии, а в 2016 году его перепрофилировали, чтобы он сосредоточился на более широком аспекте истории Советского Союза, а не только на жизни Ленина.

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