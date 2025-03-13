Финский музей, ранее посвященный лидеру Советской России Владимиру Ленину, снова открыл свои двери, но под новым названием и с обновленной экспозицией. Музей теперь отражает стремительно изменившиеся отношения между двумя соседними странами после полномасштабного вторжения России в Украину.
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Прощай, Ленин! ⟩ Финский музей в ответ на действия России предпринял решительные шаги
Бывший Ленинский музей в Тампере, который был закрыт в ноябре, открылся в этом месяце вновь под названием «Nootti», что отсылает к дипломатическим нотам Финляндии. Когда музей был открыт в 1946 году, сразу после Второй мировой войны, целью его создания было отразить послевоенное братство.