Раздрай в столичной коалиции? Партия реформ вызывает вице-мэра Ярвана на экстренное заседание

«У нас есть основания полагать, что вице-мэр Ярван до конца не понимает, какой хаос и опасные для жизни ситуации создают тяжелые арендуемые мопеды на тротуарах столицы. Мы надеемся, что он сможет изменить наше мнение», - сказал руководитель фракции Мати Райдма.

Арендуемые мопеды латвийской компании Ride Mobility должны появиться на улицах Таллинна уже в эту субботу, несмотря на то, что на дорогах все еще лежит снег. По информации Партии реформ, другие компании также подумывают о запуске собственного сервиса аренды мопедов, чтобы составить конкуренцию Ride Mobility.

По мнению фракции Партии реформ, это может многократно увеличить количество опасных для пешеходов ситуаций. «Неясно, будут ли установлены запретительные знаки для мопедов и будут ли введены ограничения скорости. Мы знаем, что вблизи школ или детсадов в Таллинне нет знаков запрета или ограничения скорости для мопедов. Мы не получили подробной информации о том, как город подготовился к появлению этой услуги. Ситуация выглядит угрожающей - это может привести к хаосу на улицах города, что станет угрозой как для пенсионеров и детей, так и для уже перегруженных отделений неотложной помощи столичных больниц», - добавил Райдма.

Экстренное заседание и встреча состоятся пятницу в 13:00 в кабинете председателя Таллиннского городского собрания. Экстренное заседание фракции пройдет даже в случае, если вице-мэр решит не прийти на встречу.